Juventus'ta Pirlo'nun tahtı sallanıyor! Yerine gelecek isim belli oldu...

İtalyan futbolunun efsane ismi Andrea Pirlo, efsanesi olduğu kulübün başına bu sezon başında teknik direktör olarak oturmuştu. Sezon başından bu yana kadro kalitesine rağmen oynanılan oyunla taraftarını ve yönetimi tatmin edemeyen Andrea Pirlo, İtalya'da en çok topa tutulan isimlerin başında geliyor.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda da Porto'ya elenerek çeyrek final göremeden turnuvaya veda eden Juventus, Serie A'da şampiyonluk yarışında Inter, Milan ve Atalanta'nın ardından 4'üncü sırada yer alıyor.
Serie A'nın son 10 yılında şampiyonluğa adeta ambargo koyan Juventus'un, bu sezon şampiyonluk için bir hayli uzak bir ihtimal olarak görülmesi, Juventus'un sahibi Agnelli'yi tatmin etmiyor.
Juventus'un başında, Serie A'da 28 maçta görev alan Pirlo, 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 56 puan toplayabildi. 68 puanlı lider Inter'in 12 puan gerisinde yer alan Torino ekibinin şampiyonluk için şansı kalmadığı söyleniyor.
PİRLO'NUN YERİNE ALLEGRİ
Tuttosport'un haberine göre, Juventus'ta sezon başında göreve getirilen Pirlo'nun yardımcılarından biri de bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor'du. Juventus Kulübü'nün sahibi Andrea Agnelli, önümüzdeki hafta Napoli ile oynanacak maçta kötü sonuç alınması halinde Pirlo'yu görevden alarak takımı Massimiliano Allegri'ye emanet edecek.
Geçtiğimiz hafta bir görüşme gerçekleştiren ikili, Pirlo'nun Napoli'ye mağlup olması halinde yerini Allegri alacak.