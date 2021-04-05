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Giriş Tarihi: 5.4.2021 23:40 Son Güncelleme: 5.4.2021 23:45

Juventus'ta Pirlo'nun tahtı sallanıyor! Yerine gelecek isim belli oldu...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Juventus'ta Pirlo'nun tahtı sallanıyor! Yerine gelecek isim belli oldu...

İtalya Serie A'da sezon başından bu yana Juventus'un başında olan , teknik direktörlük kariyerinin ilk senesinde gösterdiği performansla oldukça eleştiriliyor. Ligde şampiyonluk yarışında Inter'in 12 puan gerisinde kalan Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek final göremeden elendi. Koltuğu sallanan Pirlo'nun yerine düşünülen isim ise Massimiliano Allegri oldu.

İtalyan futbolunun efsane ismi Andrea Pirlo, efsanesi olduğu kulübün başına bu sezon başında teknik direktör olarak oturmuştu. Sezon başından bu yana kadro kalitesine rağmen oynanılan oyunla taraftarını ve yönetimi tatmin edemeyen Andrea Pirlo, İtalya'da en çok topa tutulan isimlerin başında geliyor.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda da Porto'ya elenerek çeyrek final göremeden turnuvaya veda eden Juventus, Serie A'da şampiyonluk yarışında Inter, Milan ve Atalanta'nın ardından 4'üncü sırada yer alıyor.

Serie A'nın son 10 yılında şampiyonluğa adeta ambargo koyan Juventus'un, bu sezon şampiyonluk için bir hayli uzak bir ihtimal olarak görülmesi, Juventus'un sahibi Agnelli'yi tatmin etmiyor.

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Juventus'un başında, Serie A'da 28 maçta görev alan Pirlo, 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 56 puan toplayabildi. 68 puanlı lider Inter'in 12 puan gerisinde yer alan Torino ekibinin şampiyonluk için şansı kalmadığı söyleniyor.

PİRLO'NUN YERİNE ALLEGRİ

Tuttosport'un haberine göre, Juventus'ta sezon başında göreve getirilen Pirlo'nun yardımcılarından biri de bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor'du. Juventus Kulübü'nün sahibi Andrea Agnelli, önümüzdeki hafta Napoli ile oynanacak maçta kötü sonuç alınması halinde Pirlo'yu görevden alarak takımı Massimiliano Allegri'ye emanet edecek.

Geçtiğimiz hafta bir görüşme gerçekleştiren ikili, Pirlo'nun Napoli'ye mağlup olması halinde yerini Allegri alacak.

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Juventus'ta Pirlo'nun tahtı sallanıyor! Yerine gelecek isim belli oldu...
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