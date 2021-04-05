Juventus'ta Pirlo'nun tahtı sallanıyor! Yerine gelecek isim belli oldu...

İtalyan futbolunun efsane ismi Andrea Pirlo, efsanesi olduğu kulübün başına bu sezon başında teknik direktör olarak oturmuştu. Sezon başından bu yana kadro kalitesine rağmen oynanılan oyunla taraftarını ve yönetimi tatmin edemeyen Andrea Pirlo, İtalya'da en çok topa tutulan isimlerin başında geliyor.