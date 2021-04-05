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Giriş Tarihi: 5.4.2021 10:18

Kayserispor’un iki forveti Trabzon'a karşı yok!

İHA
Kayserispor’un iki forveti Trabzon'a karşı yok!

Hes Kablo Kayserispor’un iki forveti ve , yarın oynanacak 'in 33. haftasındaki maçında forma giyemeyecekler.

Süper Lig'in 33.haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da forvet oyuncular Anton Maglica ile Denis Alibec forma giyemeyecek.

Ligde sıkıntılı bir sürece giren Sarı Kırmızılı takımda Rumen Denis Alibec ve Hırvat Anton Maglica Trabzon'a götürülmeyecek.
Sakatlıklarını atlatan ancak hazır olmayan iki önemli isim ligin 34.haftasında Kayseri'de oynanacak olan Antalyaspor maçında kadroda olmaları bekleniyor. Kayserispor'da Denis Alibec ve Anton Maglica'nın yanı sıra sezonu kapatan Gustavo Campanharo'da Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

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Kayserispor’un iki forveti Trabzon'a karşı yok!
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