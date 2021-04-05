Konya Dadaş’a geçit vermedi

Yeşil-beyazlılar, deplasmanda bir penaltı kaçırdığı karşılaşmayı Deni Milosevic ve Abdülkerim’in golleriyle 2-1 kazandı. Erzurum’un galibiyet hasreti 7 maça çıktı
Ligde üst sıralara tırmanmaya çalışan İttifak HoldingKonyaspor, hafta içinde takımın başına getirdiği Yılmaz Vural ile ilk maçına çıkan BBErzurumspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip 9. dakikada DeniMilosevic'in golüyle öne geçerken, 15'te Manuelda Costa beraberliği sağladı. Konyaspor, 26'da Cikalleshi ile bir penaltı atışından faydalanamazken, 44'te AbdülkerimBardakçı yeşil-beyazlıları galibiyete taşıyan golü kaydetti. Hakem Sarper Barış Saka, 90+8'de Erzurumspor lehine verdiği penaltı kararını VAR'da izleyerek iptal etti. Bu sonuçla 27puanda kalan Erzurumspor'unkazanamama serisi 7 maça çıktı.