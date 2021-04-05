Konya Dadaş’a geçit vermedi

Ligde üst sıralara tırmanmaya çalışanhafta içinde takımın başına getirdiği Yılmaz Vural ile ilk maçına çıkandeplasmanda 2-1 mağlup etti. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekipgolüyle öne geçerken,beraberliği sağladı. Konyaspor, 26'da Cikalleshi ile bir penaltı atışından faydalanamazken,yeşil-beyazlıları galibiyete taşıyan golü kaydetti. Hakem Sarper Barış Saka, 90+8'de Erzurumspor lehine verdiği penaltı kararını VAR'da izleyerek iptal etti.