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Giriş Tarihi: 5.4.2021

Konya Dadaş’a geçit vermedi

Konya Dadaş’a geçit vermedi

Yeşil-beyazlılar, deplasmanda bir penaltı kaçırdığı karşılaşmayı ve Abdülkerim’in golleriyle 2-1 kazandı. Erzurum’un galibiyet hasreti 7 maça çıktı

Ligde üst sıralara tırmanmaya çalışan İttifak Holding Konyaspor, hafta içinde takımın başına getirdiği Yılmaz Vural ile ilk maçına çıkan BB Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip 9. dakikada Deni Milosevic'in golüyle öne geçerken, 15'te Manuel da Costa beraberliği sağladı. Konyaspor, 26'da Cikalleshi ile bir penaltı atışından faydalanamazken, 44'te Abdülkerim Bardakçı yeşil-beyazlıları galibiyete taşıyan golü kaydetti. Hakem Sarper Barış Saka, 90+8'de Erzurumspor lehine verdiği penaltı kararını VAR'da izleyerek iptal etti. Bu sonuçla 27 puanda kalan Erzurumspor'un kazanamama serisi 7 maça çıktı.

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Konya Dadaş’a geçit vermedi
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