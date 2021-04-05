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Giriş Tarihi: 6.4.2021 00:33

'da şampiyonluk yarışı kızıştı! ortak oldu

AA
La Liga'da şampiyonluk yarışı kızıştı! Barcelona ortak oldu

İspanya 'nın 29. haftasında ile Real Valladolid karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin son dakikalarında Dembele'nin golüyle galibiyete koşan Barcelona, lider Atletico Madridle puan farkını 1'e indirerek şampiyonluk yarışına ortak oldu.

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Real Valladolid'i 1-0 mağlup etti.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 79. dakikasında Valladolid'den Oscar Plano, direkt kırmızı kart gördü.

Maçın son anlarında ataklarını sıklaştıran Barcelona, 90. dakikada Ousmane Dembele'nin attığı golle 3 puanın sahibi oldu.

Katalan takımı, puanını 65'e çıkararak, lider Atletico Madrid'in 1 puan gerisinde ikinciliğe yükseldi.

Ligin zirvesinde Atletico Madrid'in 66, Barcelona'nın 65 ve Real Madrid'in 63 puanı bulunuyor.

La Liga'nın 30. haftasında, 10 Aralık'ta Real Madrid-Barcelona maçı oynanacak.

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La Liga'da şampiyonluk yarışı kızıştı! Barcelona ortak oldu
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