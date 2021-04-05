Mame Thiam'dan Aytaç Kara paylaşımı! "Aytaç Kakaa"

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında lider Beşiktaş'ı Aytaç Kara'nın kaydettiği golle 1-0 yendi. Alt sıralardan kurtulma adına kritik bir galibiyet alan İstanbul ekibinde attı harika golle maçın yıldızı olan Aytaç Kara, maçın ardından sosyal medyadan galibiyet paylaşımında bulundu.
Aytaç yaptığı paylaşımda, "Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Oynayan, oynamayan bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullanırken Fenerbahçe'nin Senegalli golcüsü Mame Thiam'ın Aytaç'ın paylaşımına yaptığı yorum dikkat çekti.
Thiam, paylaşımın altına "Aytaç Kakaa" yorumunda bulundu. İki futbolcu daha önce Kasımpaşa'da birlikte oynadılar.
İşte o Paylaşım;
Süper Lig'de Beşiktaş ve Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Maç öncesi lider Beşiktaş'ın 64 puanı bulunurken Fenerbahçe ise 59 puana sahip.