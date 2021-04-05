Mame Thiam'dan Aytaç Kara paylaşımı! "Aytaç Kakaa"

Aytaç yaptığı paylaşımda, "Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Oynayan, oynamayan bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullanırken Fenerbahçe'nin Senegalli golcüsü Mame Thiam'ın Aytaç'ın paylaşımına yaptığı yorum dikkat çekti.