Son dakika: Aboubakar'ın son durumu belli oldu! İşte kaçıracağı maçlar...

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulunurken, eksik oyuncuların son durumu hakkında konuştu. Dorukhan Toköz ve Cenk Tosun'un koronavirüs testleri negatif çıkması durumunda forma giyebileceklerini ifade eden Kocadağ, Aboubakar'ın ise 2 maç daha olmayacağını söyledi.

Kocadağ şöyle konuştu: "Dorukhan ve Cenk negatif çıkarsa ve kendilerini iyi hissederse oynayabiliyorlar. Ancak Aboubakar, diğer iki maçlık periyotta da aramızda olamayacak gibi duruyor. Alanya maçında da olmayacak."