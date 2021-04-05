Son dakika: Aboubakar'ın son durumu belli oldu! İşte kaçıracağı maçlar...

Son dakika... Sezonun kalan kısmında Beşiktaş'a ligde 15 gol ve 5 asistlik katkı sağlayan Vincent Aboubakar sakatlığı, 1 gol ve 13 asistlik performans sergileyen Ghezzal ise cezası nedeniyle takımdaki yerini alamadı. Bu iki futbolcunun yokluğunu siyah-beyazlılar fazlasıyla hissetti.
Kartal, maç boyunca 16 şut denemesinde bulunurken sadece 2 kez isabet sağlayabildi. Ayrıca ileri uç oyuncuları, rakip ceza sahası içeresinde pozisyona girmekte zorlandı.
ABOUBAKAR 2 MAÇ DAHA YOK!
Milli takım kampında sakatlanan Aboubakar, dün akşam oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında takımını yalnız bıraktı. Bu sezon Larin'le birlikte Beşiktaş'ın en büyük gol silahı olan Kamerunlu yıldızdan kötü haber geldi.
Deneyimli forvetin 2 maç daha oynayamayacağı öğrenildi. Aboubakar, siyah-beyazlı takımın Aytemiz Alanyaspor ve BB Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşmalarda forma giyemeyecek.
Aboubakar, Süper Lig'deki zorlu Ankaragücü karşılaşmasıyla takımına geri dönecek.
BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulunurken, eksik oyuncuların son durumu hakkında konuştu. Dorukhan Toköz ve Cenk Tosun'un koronavirüs testleri negatif çıkması durumunda forma giyebileceklerini ifade eden Kocadağ, Aboubakar'ın ise 2 maç daha olmayacağını söyledi.
Kocadağ şöyle konuştu: "Dorukhan ve Cenk negatif çıkarsa ve kendilerini iyi hissederse oynayabiliyorlar. Ancak Aboubakar, diğer iki maçlık periyotta da aramızda olamayacak gibi duruyor. Alanya maçında da olmayacak."
8 MAÇLIK SERİ BİTTİ
Lider Beşiktaş'ın serisine Kasımpaşa son verdi. Siyah-beyazlıların 8 maçlık galibiyet serisi Kasımpaşa karşısında son buldu. Siyah-beyazlı ekip, bundan önceki son mağlubiyetini 2-1'lik skorla Trabzonspor'dan almıştı.
Kartal, 1 maçı eksik olmasına rağmen 64 puanla liderliğini sürdürdü.