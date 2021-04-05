Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş maçının kahramanı Aytaç Kara kadro dışı bırakıldı! İşte kadro dışı kararının perde arkası...
Giriş Tarihi: 5.4.2021 14:03 Son Güncelleme: 5.4.2021 14:24

: maçının kahramanı kadro dışı bırakıldı! İşte kadro dışı kararının perde arkası...

Son dakika: Beşiktaş maçının kahramanı Aytaç Kara kadro dışı bırakıldı! İşte kadro dışı kararının perde arkası...

... 'da dikkat çeken kadro dışı kararı! Dün akşam oynanan maçının kahramanı, maçtaki tek golü atan disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Aytaç Kara, dün akşam maçın ikinci yarısında oyundan çıkarılmış ve doğrudan soyunma odasına gitmişti. Sabah Spor, kadro dışı kararının perde arkasını aktardı.

Kasımpaşa, Aytaç Kara kararını resmi sosyal medya hesabından açıkladı. Dün akşam Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş karşılaşmasında takımının tek golünü atan Aytaç Kara, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Aytaç Kara'nın Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Aytaç'ın kadro dışı bırakılmasının nedeni de belli oldu...

Son dakika... Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, flaş bir karara imza attı. Dün akşam Beşiktaş ağlarına müthiş bir gol atan Aytaç Kara'nın kadro dışı bırakıldığı açıklandı. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada oyuncunun disiplinsiz davranışları sebebiyle bu kararın alındığı ifade edildi.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şöyle: "Oyuncularımızdan Aytaç Kara, disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakılmıştır."

SABAH SPOR DETAY | Yayıncı kuruluş ekranlarına yansıyan görüntülerde maç sonrasında Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber ile Aytaç Kara'nın tartıştığı görülmüştü. Aytaç Kara, Serken Reçber'e dönüp 'Ne bakıyorsun?' dediği duyulmuştu. Bu tartışma sonucunda kaptan Aytaç kadro dışı kaldı.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
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Kasımpaşa'da teknik sorumlu Sadi Çeri; Aytaç Kara ile Serkan Reçber'in tartışmasını bu şekilde yorumlamıştı: 'Olaya futbolcu bazlı bakmayalım. Oyunun içinde kalan kısmıyla ilgilensek daha iyi olur. Oyuncuların nabzı yüksek olabiliyor. Tam olarak olayı görmedim.'

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QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
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Son dakika: Beşiktaş maçının kahramanı Aytaç Kara kadro dışı bırakıldı! İşte kadro dışı kararının perde arkası...
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