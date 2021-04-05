Son dakika... Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den Galatasaray'a: Hodri meydan diyorum!

İşte Selahattin Baki'nin yaptığı açıklamalar...

"ŞAMPİYONLUK ATEŞİNİ..."

Takımımızı ve Emre Belözoğlu'nu tebrik ediyorum. Şampiyonluk ateşini yakmamız gereken bir maç olduğunu biliyorduk. İlk yarı iyi bir futbol ortaya koyamadık. İkinci yarı biraz daha mücadeleci ve isteyen bir Fenerbahçe olarak sahaya çıktı.