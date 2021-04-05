Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika... Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den Galatasaray'a: Hodri meydan diyorum!
Giriş Tarihi: 5.4.2021 21:49 Son Güncelleme: 5.4.2021 21:57

Son dakika... yöneticisi 'den Galatasaray'a: Hodri meydan diyorum!

Son dakika... Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den Galatasaray'a: Hodri meydan diyorum!

Son dakika haberleri... 'in 32. haftasında yeni teknik direktörü ile ilk galibiyetini alan Fenerbahçe, Süper Lig'de 62 puana ulaşarak Galatasaray'ı geride bıraktı ve 2'inci sıraya yerleşti. Maç sonunda Fenerbahçe yöneticisi , dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor'u Kadıköy'de ağırlayan Fenerbahçe, hem evindeki 4 haftalık galibiyet hasretini sona erdirdi hem de yeni teknik direktör Emre Belözoğlu ile çıkılan ilk maçta galibiyet alarak şampiyonluk yarışında güçlü bir noktaya geldi.

Denizlispor'u Samatta'nın attığı golle 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, puanını 62'ye yükseltti. Bu sonuçla Galatasaray'ın üzerine çıkarak ikinci sıraya oturan Fenerbahçe, rakiplerinin kaybettiği haftada oldukça avantajlı bir konuma ulaştı.

Denizlispor maçının ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ve Metin Sipahioğlu, hem gündemdeki konuları, hem de Denizlispor maçını değerlendirdi.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !

İşte Selahattin Baki'nin yaptığı açıklamalar...

"ŞAMPİYONLUK ATEŞİNİ..."

Takımımızı ve Emre Belözoğlu'nu tebrik ediyorum. Şampiyonluk ateşini yakmamız gereken bir maç olduğunu biliyorduk. İlk yarı iyi bir futbol ortaya koyamadık. İkinci yarı biraz daha mücadeleci ve isteyen bir Fenerbahçe olarak sahaya çıktı.

Daha önce hepimizin yaşı, aklı, hafızası yetiyor. Nice puan farklı kapandı. Gerek lehimize, gerek aleyhimize. Fenerbahçe bugün önemli bir psikolojik dönemeci döndü. Bu da doğal olarak rakiplerimizi rahatsız edecektir.Bu çocuklar bu şampiyonluğu istiyor. Ben inanıyorum. İstek ve karakter sorunu Samandıra'da yok.

"HODRİ MEYDAN DİYORUM..."

Malatya deplasmanında iyi bir sonuçla döndüğümüz takdirde, şampiyonluk inancımızı en üst noktaya taşıyacağız. Galatasaray Lisesi olayıyla ilgili, aklın yolu bir.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !

Galatasaray Kulübü'ne dedik, istediğiniz platformda tartışalım dedik. 4 gün geçti aradan hala bir cevap yok. Ben buradan tekrar söylüyorum, hodri meydan. Çıkın konuşalım.Bizim sezon başından beri söylediğimiz gri pozisyonlarda Fenerbahçe aleyhine kararlar çıkıyor. Bugün bir kez daha gördük.

"4 GÜNDÜR CEVAP ALAMIYORUZ"

Metin Sipahioğlu ise şu cümleleri kullandı:

Bizim federasyondan tek beklentimiz adil bir karar verilmesi. Acele edilmesi yönünde bir baskımız yok. Adil bir kararın enine boyuna incelenmesi, kulüp olarak tek beklentimiz bu.

Federasyonun sitesinde bile ilk Türkiye şampiyonun kim olduğu yazılı. Aksi bir durum düşünmek istemiyoruz.Ben tekrar bir polemik yaratmak istiyorum. Biz Galatasaray Kulübüyle her platformda tartışmaya hazırız. Ama kendilerinden 4 gündür cevap alamıyoruz.

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Son dakika... Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den Galatasaray'a: Hodri meydan diyorum!
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