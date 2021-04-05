Fenerbahçe de istemişti Fatih Terim'in jokeri olacak! Galatasaray'dan transfer hamlesi...

Önce Çaykur Rizespor daha sonra da Hatayspor'a mağlup olan Galatasaray, önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı. Sarı kırmızılılar milli takımın başarılı stoperi için girişimlere başladı. Ünlü İtalyan gazeteci Nicola Schira, Galatasaray'ın sezon sonunda yıldız oyuncu için girişimlere başlayacağını açıkladı! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
SON DAKİKA: FATİH TERİM ÇOK İSTİYORDU İTALYA'DAN KRİTİK İDDİA!
İtalyan gazeteci Nicola Schira, sarı kırmızlılıların İtalya'nın Sassuolo takımında oynayan Kaan Ayhan için sezon sonunda girişimlere başlayacağını yazdı. Galatasaray teknik patronu Fatih Terim, geçen sezon da Kaan Ayhan'ı çok istemiş fakat Fortuna Düsseldorf'tan İtalya'ya transfer olmuştu.
İŞTE O İDDİA...
Avrupa'dan verdiği transfer haberleriyle dikkat çeken İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın Sassuolo'nun stoperi Kaan Ayhan ile ilgilendiğini yazdı. Fatih Terim'in Kaan'ı çok istediğini yazan deneyimli gazeteci Galatasaray'ın öncelikli hedefinin Kaan Ayhan'ı kiralamak olduğunu belirtti.
Sassuolo'nun Kaan Ayhan'ın geleceğine henüz karar vermediği bu kararın gelecek sezon takımın başında yer alacak teknik adama göre şekilleneceği de gelen bilgiler arasında.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Kaan Ayhan'ı hem geçen sezon hem de devre arasında istemişti.
Deplasmanda 3-0 yendiğimiz Norveç karşısında 90 dakika sahada kalan Kaan Ayhan, Sörloth ve Haaland'a adım attırmadı.
Sezon sonu geleceğ netleşecek Kaan Ayhan, hem Türkiye'deki maçta hem de Fransa'daki maçta dünya devi Fransa'ya gol atmayı başarmıştı.
Kaan Ayhan ayrıca duran toplardaki etkisiyle de dikkat çekiyor. Kaan'ın Bundesliga'da birçok frikik golü bulunuyor.
✈ İtalyan basını Kaan Ayhan'ın sezon sonunda Galatasaray'a transfer olabileceğini yazdı. Terim'in de Kaan'ı çok istediği biliniyor. Sizce Kaan Ayhan'ın yeri rotası İstanbul olur mu? pic.twitter.com/EHDiC4EX4h— Sabah Spor (@sabahspor1) April 4, 2021
İTALYA'DAN AYRILMAK İSTİYOR!
Kaan Ayhan, Sassuolo'da fazla forma şansı bulamamaktan şikayetçi. Başarılı oyuncunun İtalya'dan ayrılmak istediği de gelen bilgiler arasında.
Kariyerine Schalke 04 takımında başlayan Kaan Ayhan, hem stoper hem sol bek hem orta saha hem de defansif orta sahada bölgelerinde başarıyla görev alabiliyor.
Schalke 04'ten bir dönem Frankfurt'a kiralık giden Kaan Ayhan, 2016'da Fortuna Düsseldorf'a transfer oldu. Buradaki başarılı performansıyla milli takımda da forma giymeye başlayan Kaan, 2020'de Sassuolo'ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
GALATASARAY TARAFTARINDAN TEPKİ! 'NEDEN GÖNDERDİNİZ?'
TFF, Ocak ayında yabancı sınırını 14'ten 16'ya yükseltince Valentine Ozornwafor'a son anda lisans çıkarılmış, altyapıdan yetişen ve stoperde görev yapan Emin Bayram ise kiralık olarak Boluspor'a gitmişti.
Terim'in dün akşam Gedson tercihi sosyal medyada tepki gördü. Taraftarlar, "Madem Ozornwafor'u oynatmayacaktınız neden Emin'i gönderdiniz?" yorumunda bulundu.
Dün akşam stoper pozisyonunda forma giyen Gedson Fernandes, ilk yarının en kötüleri arasında yer aldı. Hatayspor akınlarına 'dur' diyemeyen Galatasaray'da ikinci yarıda Gedson orta sahaya geçerken Şener Özbayraklı stoper pozisyonunda oynadı.