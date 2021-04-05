Fenerbahçe de istemişti Fatih Terim'in jokeri olacak! Galatasaray'dan transfer hamlesi...

Deplasmanda 3-0 yendiğimiz Norveç karşısında 90 dakika sahada kalan Kaan Ayhan, Sörloth ve Haaland'a adım attırmadı.

Sezon sonu geleceğ netleşecek Kaan Ayhan, hem Türkiye'deki maçta hem de Fransa'daki maçta dünya devi Fransa'ya gol atmayı başarmıştı.

Kaan Ayhan ayrıca duran toplardaki etkisiyle de dikkat çekiyor. Kaan'ın Bundesliga'da birçok frikik golü bulunuyor.