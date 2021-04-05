Süper Lig'in 32'inci haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş, maçın ilk yarısında Aytaç Kara'nın şık golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Kasımpaşa'nın golüne karşılık veremeyen siyah-beyazlılar, ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.
Maçın ikinci yarısında Kasımpaşa kalesinde daha fazla pozisyon bulan Sergen Yalçın ve öğrencileri, 55'inci dakikada Ersin Destanoğlu'nun kurtardığı penaltıyla hayata döndü.
Bu pozisyonun ardından Kasımpaşa ceza sahasında daha çok topla buluşan Beşiktaş, net pozisyon yakalayamasa da gole daha yakın taraf olmayı başardı. İlk yarıdaki etkisiz oyunun yanı sıra ikinci yarıda etkili bir görüntü çizen Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın'ın hakem Halil Umut Meler'e tepkisi dikkat çekti.
'SİZİN YAPAMADIĞINIZI ONLAR YAPTI'
A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin aktardığı son dakika detaylarına göre, Kasımpaşa teknik direktörü Şenol Can'ın Aytaç Kara'yı oyundan almasının ardından Sergen Yalçın, Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can'a dönerek, "Sizin yapamadığınızı onlar yaptı." diyerek maçın hakemlerine tepki gösterdi.
Aytaç Kara, sarı kartı olmasına rağmen Necip'e yaptığı sert faul sonrası kart görmedi ve daha sonra oyundan alınmıştı.
Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamaları:
"BU TÜR MAĞLUBİYETLER HER ZAMAN VAR"
"Uzun bir maratonda bu tür mağlubiyetler her zaman var. Ben hakemle ilgili düşüncelerimi söylemiştim. O yüzden çok konuşmak istemiyorum. Futbol tarihinde bir ilki yaşadık biz bu hafta. Futbolculuk dönemimde de birçok şeye şahit olduğum için bazı şeyleri söyleyebiliyorum. İsyanlarımızı kimseyi aşağılamadan ve saygısızlık etmeden ifade etmeye çalışıyorum."
"Ama demek ki böyle ifade etmek bizim futbol anlayışımızda yanlış anlama geliyor. Bu benim işim. Bu kadar garipsenecek ne oldu anlayamadım. Çok acayip şeyler söylemiyorum."
"MHK'NIN BÖYLE DAVRANMASI BİZİ ÇOK ÜZMÜŞTÜR"
"Merkez Hakem Kurulu gibi bir kurumun böyle davranması camiamızı çok üzmüştür. Böyle bir durumun bize uygulanması bize çok enteresan geldi. Hakemleri kim atıyorsa bunun cevabını vermeli. Ben zaten düşüncelerimi söyledim, çok üstüne gitmeye gerek yok. İşimize bakacağız."
"Milli maç aralarında en çok yara alan takımlardan birisiyiz. Kenardan iki oyuncu alabildik. Yapmamız gereken bazı hamleleri yaptık, bugün için kısmet değilmiş."
"HAKEMLE İLGİLİ KONUŞURKEN KÖTÜ BİR HAKEM DEMEDİM"
Fenerbahçe maçının ardından Kasımpaşa karşılaşmasına da atanan hakem Halil Umut Meler ile ilgili de Yalçın, "Hakemle ilgili konuşurken kötü bir hakem demedim. Adaletsiz, dürüst değil demedim. Enerjisi bizim takımla bağdaşmıyor. Akan oyunda ciddi problemler var. Bunu anlatmaya çalıştım. Bu gayet doğal bir tepkiydi. Kimseyi kırmadan, aşağılamadan bir takım teknik direktörü olarak tepki gösterdim. Bu tepkinin neden insanları rahatsız ettiğini anlamak zor. " ifadelerini kullandı.
Sezon içinde birçok teknik direktörü bu tür tepkileri dile getirdiğini ifade eden siyah-beyazlı teknik adam şunları aktardı:
"Bunu yaptığım işin bir parçası olarak görüyorum. Yıllardır bu sorunlar yaşanıyor. Bunu sezon boyunca sürekli yapmıyoruz, sayısı 6-7'dir. Bunu en doğru şekilde yapmaya çalışıyor, hakaret etmeden, saygısızlık etmeden yapıyorum. Bu nedense Merkez Hakem Kuruluna çok farklı şekilde yansıdı. Türk futbolunda ilk kez böyle bir karar çıktı. Bize yapılması daha da enteresan.
Herhalde birileri neden böyle yapıldığının açıklamasını yapacaktır. Aytaç'ın sarı kartı vardı, ikinci sarıdan atılması gerekiyordu. Hakem devam ettirdi. Belki de ona göre bir şey yoktur. Maçlardan sonra 'Hakem sonuca etki edecek bir şey yapmadı' denir. Hakemin illa penaltı, kırmızı vermesine gerek yok. Başka şeyler de oluyor. Bunu futbolculuğumda da yaşadım. Aynı şeyleri yaşamamak için tedbir almaya çalışıyorum."
Kasımpaşa mağlubiyet sonrası Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar