Sezon içinde birçok teknik direktörü bu tür tepkileri dile getirdiğini ifade eden siyah-beyazlı teknik adam şunları aktardı:

"Bunu yaptığım işin bir parçası olarak görüyorum. Yıllardır bu sorunlar yaşanıyor. Bunu sezon boyunca sürekli yapmıyoruz, sayısı 6-7'dir. Bunu en doğru şekilde yapmaya çalışıyor, hakaret etmeden, saygısızlık etmeden yapıyorum. Bu nedense Merkez Hakem Kuruluna çok farklı şekilde yansıdı. Türk futbolunda ilk kez böyle bir karar çıktı. Bize yapılması daha da enteresan.