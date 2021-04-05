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Giriş Tarihi: 5.4.2021 09:12 Son Güncelleme: 5.4.2021 10:16

Trabzonspor'da kadro sıkıntısı! isyan etti...

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor'da kadro sıkıntısı! Abdullah Avcı isyan etti...

'in 33. haftasında Trabzonspor, 'u konuk edecek. Sivasspor deplasmanında sadece iki değişiklik yapabilen Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, bu durumdan şikâyetçi. Tecrübeli çalıştırıcı, gelecek sezon için yönetimden alternatifli bir kadro talep etti.

Trabzonspor'da sakat ve cezalıların olduğu haftalarda ciddi bir kadro derinliği problemi yaşanıyor. 0-0 biten Sivasspor maçına 6 oyuncusundan yoksun çıkan bordo-mavili takımın yedek kulübesi de defans ağırlıklı isimlerden kurulmuştu. 5 oyuncu değiştirme hakkı olmasına rağmen sadece ikisini kullanabilen Abdullah Avcı, bu durumdan şikâyetçi.

Tecrübeli teknik adamın, yönetim kurulu ile yaptığı görüşmelerde sürekli olarak zengin kadro vurgusu yaptığı ve her bölgede en az iki alternatif oyuncunun bulunması gerektiğini söylediği öğrenildi.

Sağlık kuruluna sakat oyuncuların en kısa süre içerisinde takıma katılması için gerekenin yapılması yönünde talimat veren Avcı, Kayserispor maçına yine oldukça eksik bir kadro ile çıkacak.

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TEKNİK HEYETİN GÖZÜ BERAT'TA

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak ve Edgar'ın kart cezalısı oluşu, Kayseri maçında takımda mecburi değişimi getirecek. Kart cezası sona eren Djaniny'yi yeniden forvette görevlendirmeyi planlayan Abdullah Avcı, orta sahada ise sakatlığı devam eden Berat Özdemir'in maça yetişmesini umuyor.

FIRTINA İLERİ UÇTA S.O.S VERİYOR!

Bordo-mavili takım, oynadığı son 10 lig maçında 12 gol atarken bunların 4'ü sadece Ankaragücü karşılaşmasında geldi. Son 10 müsabakanın üçünde ağları sarsamayan Trabzonspor, son iki deplasman maçında da rakip fileleri havalandırma başarısı gösteremedi. Fırtına, hücum oyuncuları Ekuban, Nwakaeme ve Djaniny'den de bir türlü istediği verimi alamıyor.

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Trabzonspor'da kadro sıkıntısı! Abdullah Avcı isyan etti...
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