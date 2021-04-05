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Giriş Tarihi: 5.4.2021 11:52 Son Güncelleme: 5.4.2021 11:53

'dan çocuklar için anlamlı hareket!

DHA
Uğurcan Çakır'dan çocuklar için anlamlı hareket!

A Milli Takımımızın ve 'un deneyimli kalecisi , doğum günü için önemli bir işe imza attı. Başarılı file bekçisi, doğum günü hediyelerini aracılığıyla çocuklara bağışlayacak.

Milli takımın ve Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, doğum günü hediyelerini UNICEF aracılığıyla çocuklara bağışlayacak.

Genç file bekçisi, UNICEF ile iş birliğine giderek ilaç ve besin bulmakta zorlanan çocuklar için kampanya başlattı.

5 Nisan 1996 doğumlu Çakır, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda "Doğum günü hediyelerimi UNICEF aracılığıyla ilaç ve besin bulamayan çocuklara bağışlıyorum. Siz de bana katılırsanız çok sevinirim. Alıcı mail kısmına mail@ugurcancakir.net yazarak bana mesajınızı da iletebilirsiniz. Mesajlarınızı tek tek cevaplamaya çalışacağım" ifadelerine yer verdi.

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Uğurcan Çakır'dan çocuklar için anlamlı hareket!
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