Beşiktaş'ta Mensah ve Ghezzal geri döndü! İşte Alanyaspor maçı kadrosu...

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. 32. haftada Kasımpaşa deplasmanında mağlup dönen Beşiktaş, şampiyonluk yarışında önemli bir avantajı kaybetmişti. Alanyaspor karşısında oldukça zorlu bir mücadeleye çıkacak olan siyah-beyazlıların kamp kadrosu açıklandı.

Kasımpaşa maçına birçok eksikle çıkmak zorunda kalan Beşiktaş'ta, Ghezzal ve Mensah tekrar kadroya döndü. Aboubakar ise Alanyaspor maçında da forma giyemeyecek.

İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu:

CENK TOSUN VE DORUKHAN TOKÖZ

Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün koronavirüs süreçlerine ilişkin açıklama yapan Beşiktaş, "Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz'ün maç kadrosunda bulunup bulunmayacakları, yarın sabah yapılacak olan Covid-19 PCR testinin sonucuna göre belli olacaktır." ifadelerini kullandı.