F.Bahçeli yönetici Selahattin Baki, yeni bir sayfa açtıklarını söyledi. Emre Belözoğlu ve takımı tebrik eden Baki, "Milli aralar büyük takımlar için zorlu geçer. Gördük bunu, rakiplerimiz yara aldı. Biriken negatif psikoloji açısından kolay olmayacağını biliyorduk ama şampiyonluk ateşini yakmamız gereken bir maç olduğunu da biliyorduk. Ciddi bir psikolojik dönemeci geçtik.Bu çocuklar bu şampiyonluğu istiyor. Yeni açtığımız sayfada inancımız sonsuz. G.Saray'a 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili elinizde kendi argümanlarınız varsa istediğiniz yerde tartışalım dedik.ifadelerini kullandı.