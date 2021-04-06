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Giriş Tarihi: 6.4.2021

Ciddi bir psikolojik dönemeci geçtik

Ciddi bir psikolojik dönemeci geçtik
F.Bahçeli yönetici Selahattin Baki, yeni bir sayfa açtıklarını söyledi. Emre Belözoğlu ve takımı tebrik eden Baki, "Milli aralar büyük takımlar için zorlu geçer. Gördük bunu, rakiplerimiz yara aldı. Biriken negatif psikoloji açısından kolay olmayacağını biliyorduk ama şampiyonluk ateşini yakmamız gereken bir maç olduğunu da biliyorduk. Ciddi bir psikolojik dönemeci geçtik. Nice puan farkları kapandı. Bu işler psikolojik rüzgâr işidir. Önümüzdeki 1-2 maçı da alırsak Beşiktaş ve G.Saray'ı rahatsız edecek. Bu çocuklar bu şampiyonluğu istiyor. Yeni açtığımız sayfada inancımız sonsuz. G.Saray'a 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili elinizde kendi argümanlarınız varsa istediğiniz yerde tartışalım dedik. 4 gün geçti, cevap yok. Hodri meydan diyorum" ifadelerini kullandı.

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Ciddi bir psikolojik dönemeci geçtik
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