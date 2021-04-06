Son dakika: Doğan Alemdar Trabzonspor'a geçit vermedi! "Uğurcan abi gibi olmak isterim"

''Çok güzel bir duygu. Burada bir puan da olsa üç puan da olsa kaybetmemek önemliydi. Umarım üstüne koyarak devam ederim. Kendimi geliştirerek, Uğurcan abi gibi olmak isterim. Uğurcan Çakır şu an Türkiye'nin bir numaralı kalecisi. Maçtan sonra tebrik etti. İlk maçımdan sonra tebrik etmişti. Bu puanı ben değil takım olarak aldık."