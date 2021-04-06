Son dakika: Doğan Alemdar Trabzonspor'a geçit vermedi! "Uğurcan abi gibi olmak isterim"

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u ağırladı. Karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında 1-0 geriye düşen bordo-mavililer, maçın geri kalanında oyunun kontrolünü eline almayı başardı. Kayserispor kalesini oldukça fazla zorlayan Trabzonspor, Bakasetas'ın golüyle karşılaşmada eşitliği yakaladı.
Maç sonuna kadar bolca pozisyona giren Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Kayserispor'un henüz 18 yaşındaki genç kalecisi Doğan Alemdar'ı geçemedi. Trabzonspor'un ataklarını adeta tek başına durduran Doğan Alemdar, 90 dakikayı 10 kurtarışla tamamlayarak kariyer rekorunu kırdı.
Maç sonunda da açıklamalarda bulunan Doğan Alemdar, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı örnek aldığını söyledi.
"UĞURCAN ABİ GİBİ OLMAK İSTERİM"
10 kurtarışla maça damga vuran ve adeta Trabzonspor'a geçit vermeyen Doğan Alemdar'ın açıklamaları şöyle:
''Çok güzel bir duygu. Burada bir puan da olsa üç puan da olsa kaybetmemek önemliydi. Umarım üstüne koyarak devam ederim. Kendimi geliştirerek, Uğurcan abi gibi olmak isterim. Uğurcan Çakır şu an Türkiye'nin bir numaralı kalecisi. Maçtan sonra tebrik etti. İlk maçımdan sonra tebrik etmişti. Bu puanı ben değil takım olarak aldık."
"SON TOPTA BAŞIM DÖNDÜ"
Maçın bitiş düdüğüyle kendini yere bırakan Doğan Alemdar o anları ise şöyle anlattı: ''Son topta biraz başım döndü. Tansiyonum düştü, şekerim düştü galiba. Sonra da maç bitti, kendimi yere attım. İlk pozisyon en zor kurtarışım olabilir. Bakasetas'ın kafa vuruşuydu.''
ABDULLAH AVCI'DAN GENÇ KALECİYE TEBRİK
Maç sonunda açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar'ı tebrik etti.
"Oyunun güzelliği bu. Başakşehir'deki Kayserispor maçında daha çok pozisyon vardı. Direk var, ceza sahasına fazla girme var, 28 şut var. Her şeyi denedik. Belki pasın şiddetini biraz daha artırabilirdik. Rakibin kalecisini tebrik etmek lazım. O da mücadele ediyor. Bu takım denedi. En çok gol yiyen takımdan, en az gol yiyen takıma döndük."
"HEDEFİM AVRUPA"
Trabzonspor maçının sonunda Yunus Emre Sel'e özel açıklamalarda bulunan Doğan Alemdar, "İlk maçım da Trabzonspor'a karşıydı. Aynı duyguyu yaşamış gibi oldum. Hedefim Avrupa, inşallah kendimi geliştirerek oraya gitmek istiyorum. Türk kalecilerin öne çıktığı bir sene yaşıyoruz. Uğurcan abi olsun, Altay, Mert abi olsun. Türk kalecilerinin ön planda olduğu bir sezon geçiyor. İnşallah her biri daha iyi yerlere gelir. Avrupa'da örnek aldığım kaleci Manuel Neuer, en büyük hayalim Kayserispor'a para kazandırıp gitmek. Nasip olursa 3 büyük takıma da gitmek isterim." diye konuştu.