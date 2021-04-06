İngiliz basını Premier Lig'i sarsan bir skandalı ortaya çıkardı. 33 yaşındaki Jaqueline Sousa, evli bir Premier Lig oyuncusundan çocuk sahibi olduğunu sevgilisinin kendisini sürekli oyaladığını hatta düğün gecesinde bile kendisine mesajlar attığını ifade etti. The Sun'a verdiği özel röportajda yaşadığı olayları anlatan model Jaqueline Sousa iki yıllık süren ilişkinin sonunda sevgilisinin evlendiğini balayında bile kendisini aradığını itiraf etti.
'EVLENDİĞİ GÜN BİLE BANA MESAJLAR ATTI!'
Premier Lig futbolcusunun sevgilisi Jaqueline Sousa, çocuğunu doğurduktan sonra oyuncunun kulübüne de şikayette bulundu. Nafaka ödemeleri için babalık davası açan Sousa, kulübe de mektup gönderdi. The Sun'a itiraflarda bulunan model Jagueline Sousa, düğün günü kendisine mesajlar atıldığını, bebeğine sahip çıkılmadığını açıkladı.
Jaqueline Sousa ayrıca gözlerden uzak yürütülen bu ilişkinin iki sene sürdüğünü. Oyuncunun kariyeri için gizli tuttuklarını fakat belli bir zaman sonra futbolcunun başka biriyle evlilik kararı aldığını açıkladı. Yıldız oyuncuyu terk etmek isteyen Jaqueline'nin bu hareketi oyuncuyu depresyona soktu.
İddiaya göre başarılı Premier Lig yıldızının kardeşi de Jaqueline'yi aradı ve abisi için bir şans daha istedi. Düğün gecesi eşinden ayrı olduğu anlarda sevgilisine mesajlar atan o futbolcu, ilişkiye devam etmek istediğini kendisini bırakmaması için yalvardı.
'DÜĞÜN TÖRENİ SIRASINDA...'
Jaqueline Sousa şunları söyledi: 'Düğün töreni ve partisi sırasında bile bana her zaman mesaj attı. Evlendiği gece ondan ayrıldım çünkü bu benim için çok fazlaydı...'
'BALAYINA GİDERKEN BİLE BENİ ARADI...'
'Tüm enerjimi ona harcadım. Zihinsel ve fiziksel olarak yorulmuştum. Bu yaşananlar benim için artık çok fazlaydı.Uçakta balayına giderken bile bana mesajlar attı. Geri döndüğünde bizim için hala kararlı olduğunu söyledi. Bana sonsuz sevgisi olduğuna dair yeminler etti.
'Bana kendi dairem olacağını söyledi. Bana ayrı bir açma teklifinde bulundu, arkadaşımla tatile gitmem için bana para gönderdi. Evli olması benim için yeterliydi, bunları kabul etmedim.'
'ÇOCUK OLACAĞINI SÖYLEYİNCE TEPKİ VERDİ..:'
Her zaman bir çocuğumuz olması için olumlu konuşuyordu. Hamile olduğumu söyleyince çok büyük tepki verdi. Şok olmuştum. Birlikte çocuk sahibi olmamızı isteyen de oydu. Bebeğin hayatında olmayacağını maddi destek olacağını söyledi. Daha sonra çocuğu eşi de öğrendi.
'PERİ MASALINDA SANIYORDUM KABUSA DÖNDÜ...'
Bebek doğduktan sonra çocuğun nasıl olduğunu hiç sormadı. Ben kendimi peri masalında sanarken hayat kabusa döndü. Kendisine uygun olduğunda yanıma geliyordu ama bebek doğar doğmaz beni terk etti. Artık ona ihtiyacım yok bebeğimle birlikte mutluyum.'
The Sun, Jaqueline'in soyadını önlem amacıyla değiştirdi.'