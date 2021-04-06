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Giriş Tarihi: 6.4.2021 15:47

Galatasaray'ı mağlup eden , Karagümrük deplasmanında! (CANLI)

Galatasaray'ı mağlup eden Hatayspor, Karagümrük deplasmanında! CANLI

Süper Lig'in 33. haftasında ile İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Hatayspor, Cumartesi akşamı evinde ağırladığı Galatasaray'ı 3-0 mağlup etmişti. Karagümrük ise yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk maçta Rize deplasmanından bir puanla dönmüştü. Karşılaşmayı canlı anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Bu sezon oynadığı futbolla takdir toplayan iki takım İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki Karagümrük - Hatayspor maçını Volkan Bayarslan yönetiyor. Mücadelenin VAR hakemi ise Özgüç Türkalp oldu. Fatih Karagümrük'te Ndao ilk 11'e geri döndü. Hatayspor'da ise Boupendza bu maçta yedekler arasında yer aldı.

CANLI ANLATIM

Fatih Karagümrük

Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Castro, Biglia, Ndao, Bertolacci, Jimmy, Mevlüt

Yedekler: Aykut Özer, Koray Altınay, Sobıech, Efe Tatlı, Muhammed, Salıbur, Aksel, Serhat, Campı, Lens

Hatayspor

Munir, Burak, Yusuf, Pablo, Katranis, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Kamara, Dioufmmy, Mevlüt

Yedekler: Akın Alkan, Ekrem, Hüseyin Gündüz, Efe Akgül, Kone, Akomadı, Sackey, Muhammed Mert, Abdurrahman, Boupendza

Hatayspor'da cezası biten Yunan sol bek Katranis, ilk 11'e geri döndü.

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Galatasaray'ı mağlup eden Hatayspor, Karagümrük deplasmanında! (CANLI)
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