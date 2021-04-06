Haaland için Barça’ya ağır fatura: 190 milyon €

Barcelona Başkanı Laporta ile Erling Haaland'ın menajeri Mino Raiola arasındaki transfer pazarlığının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. İspanyol radyosu RAC1'e göre Raiola, Laporta'nın önüne oyuncunun ücretleri hariç 190 milyon Euro'luk bir paket koydu. Bunun içindeHaaland için de bonuslar hariç yıllık 30 milyon Euro isteyen Raiola'nın Laporta'dan bir şartı daha oldu:İtalyan menajer ise çıkan haberleri yalanlayarak, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, görüşmede kesinlikle fiyat konuşulmadığını, sadece kulüp planları hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğunu belirtti.