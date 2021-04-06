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Giriş Tarihi: 6.4.2021

Haaland için Barça’ya ağır fatura: 190 milyon €

Haaland için Barça’ya ağır fatura: 190 milyon €

İspanyol basınına göre Norveçli futbolcunun menajeri Raiola, Katalan kulübüne oyuncunun maaşı hariç 190 milyon Euro’luk bir maliyet çıkardı

Barcelona Başkanı Laporta ile Erling Haaland'ın menajeri Mino Raiola arasındaki transfer pazarlığının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. İspanyol radyosu RAC1'e göre Raiola, Laporta'nın önüne oyuncunun ücretleri hariç 190 milyon Euro'luk bir paket koydu. Bunun içinde kendisi ve Haaland'ın babası için 20'şer milyon Euro'dan 40 milyon Euro isteyen Raiola, Borussia Dortmund'a da bonservis olarak 150 milyon Euro talep etti. Haaland için de bonuslar hariç yıllık 30 milyon Euro isteyen Raiola'nın Laporta'dan bir şartı daha oldu: O da Lionell Messi'nin takımda kalması. İtalyan menajer ise çıkan haberleri yalanlayarak, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, görüşmede kesinlikle fiyat konuşulmadığını, sadece kulüp planları hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

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Haaland için Barça’ya ağır fatura: 190 milyon €
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