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Giriş Tarihi: 6.4.2021

Hasrete son vereceğiz!

Hasrete son vereceğiz!

“Rakiplerimizin kaybettiği haftada çok değerli bir galibiyet aldık. Oyuncularımız gerekli reaksiyonu göstermesini bildi. 9 haftalık periyodu mutlu bitireceğimize inanıyorum”

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu olarak çıktığı ilk maçta galibiyet sevinci yaşayan Emre Belözoğlu, 90 dakikanın ardından şunları söyledi: "Bu galibiyeti kalbi samimice bizle atan, Fenerbahçe'ye gönül vermiş, her derdini dert edinmiş Fenerbahçelilere hediye ediyorum. İlk yarıda istediğimiz şeyleri yapamadık, ikinci yarıda daha iyiydik. Ligin boyu kısaldı, hiçbir şey kolay değil. Şampiyonluk yarışında olduğumuzu göstermek için reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Rakiplerimizin kaybettiği haftada 1-0'lık skorla çok değerli bir galibiyet aldık. Benim için sahada olmak çok daha kolay. 12-13 yaşından beri içindeydim. Belli yaştan sonra futbol oynamak kolaylaşıyor, akıl koyarsanız... Ben de arkadaşlarımdan akıl koymalarını istiyorum. Zor olacak ama inşallah sonu güzel olacak. İnşallah sezon sonunda camiamızın şampiyonluk hasretine son veririz. Kolay değil, takım 122.5 kilometre koştu. Mücadele ve istek vardı. Kaliteyi artırmak için sadece pratik yapmamız ve çalışmamız gerekiyor."

SİNAN 43 GÜN SONRA GELEN FIRSATI TEPTİ!
EN son 21 Şubat'ta oynanan ve Fenerbahçe'nin evinde Göztepe'ye 1-0 yenildiği karşılaşmanın son 18 dakikasında görev yapan Sinan Gümüş, 43 gün aradan sonra sarı-lacivertli formayı giydi. 27 yaşındaki futbolcu, bundan 3 ay önce Fenerbahçe'nin BB. Erzurum'u 3-0 yendiği maçta ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Ancak yıldız oyuncu, Emre Belözoğlu ile bulduğu fırsatı iyi kullanamadı. 90 dakikayı göremeden kulübeye geldi.

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Hasrete son vereceğiz!
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