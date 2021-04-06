Hasrete son vereceğiz!

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu olarak çıktığı ilk maçta galibiyet sevinci yaşayan Emre Belözoğlu, 90 dakikanın ardından şunları söyledi: "Bu galibiyeti kalbi samimice bizle atan, Fenerbahçe'ye gönül vermiş, her derdini dert edinmiş Fenerbahçelilere hediye ediyorum. İlk yarıda istediğimiz şeyleri yapamadık, ikinci yarıda daha iyiydik.Şampiyonluk yarışında olduğumuzu göstermek için reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Rakiplerimizin kaybettiği haftada 1-0'lık skorla çok değerli bir galibiyet aldık. Benim için sahada olmak çok daha kolay. 12-13 yaşından beri içindeydim.Ben de arkadaşlarımdan akıl koymalarını istiyorum. Zor olacak ama inşallah sonu güzel olacak.Kolay değil, takım 122.5 kilometre koştu.Kaliteyi artırmak için sadece pratik yapmamız ve çalışmamız gerekiyor."EN son 21 Şubat'ta oynanan ve Fenerbahçe'nin evinde Göztepe'ye 1-0 yenildiği karşılaşmanın son 18 dakikasında görev yapan Sinan Gümüş, 43 gün aradan sonra sarı-lacivertli formayı giydi. 27 yaşındaki futbolcu, bundan 3 ay önce Fenerbahçe'nin BB. Erzurum'u 3-0 yendiği maçta ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Ancak yıldız oyuncu, Emre Belözoğlu ile bulduğu fırsatı iyi kullanamadı. 90 dakikayı göremeden kulübeye geldi.