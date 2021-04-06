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Giriş Tarihi: 6.4.2021

Lige gençlik ayarı

TANER KARAMAN
Lige gençlik ayarı

Takımlarda teknik direktörlerin yaş ortalaması düştükçe puan ortalaması arttı. Alanya’da Çağdaş Atan (41), Hatay’da ise (43) pozitif futbollarıyla büyük alkış alıyo

Süper Lig'de Hatayspor'un Galatasaray'ı 3-0, Kasımpaşa'nın da Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışını adeta yeniden başlattıkları galibiyetlerde, dikkat çeken bir detay da iki genç teknik adamla bunu başarmalarıydı. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan 43, Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Şenol Can 38 yaşında… Ve bu iki genç teknik patron Süper Lig'de yalnız değil… Son dönemlerde artan 45 yaş altı teknik direktör furyasına Fenerbahçe, ilk maçında galibiyet alan 40 yaşındaki Emre Belözoğlu ile katılırken, Alanyaspor'dan Çağdaş Atan 41, Konyaspor'dan İlhan Palut 44, Karagümrük'ten Farioli ise 31 yaşında. Öte yandan bu sezon 41 yaşındaki Hüseyin Çimşir Erzurumspor'u, 40 yaşındaki Mert Nobre ise Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.

YAŞ DÜŞTÜKÇE PUAN ORTALAMASI ARTTI
Ekiplerde bu sezon görev yapan tüm teknik direktörlerin yaş ortalaması 50 olurken, takımlarda çalıştırıcıların yaş ortalaması düştükçe puan ortalamaları ise artış gösterdi. Alanyaspor'da Çağdaş Atan (41) ve Hatay'da Ömer Erdoğan (43) Süper Lig'de sergiledikleri korkusuz ve pozitif futbollarıyla herkesin alkışını topluyor.

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