Lille’in gözü Uğurcan’da

Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Türk yıldızlar kervanına bir oyuncuyu daha katmayı planlıyor. Fransa League 1'de lider durumda olan Lille, file bekçisiFransız basını, 25 yaşındaki Maignan'ın peşinde Milan, Dortmund ve Tottenham'ın olduğunu duyurdu.UĞURCAN Çakır'ın özellikle Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'la beraber oynamak için Lille'in teklifini geri çevirmeyeceği ancakiddia edildi. Fransız kulübünün, Maignan'ın yerine Uğurcan transferini Yusuf'ta olduğu gibibildirildi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da geçtiğimiz günlerde