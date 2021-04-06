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Giriş Tarihi: 6.4.2021

Lille’in gözü Uğurcan’da

UĞUR ÇEM
Lille’in gözü Uğurcan’da

Zeki, Yusuf ve Burak’ı kadrosunda bulunduran Lille, 25 yaşındaki file bekçisine teklif yapacak. Ancak önce kendi kalecisi Maignan’ı, yüksek bir rakama satması gerekiyor

Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Türk yıldızlar kervanına bir oyuncuyu daha katmayı planlıyor. Fransa League 1'de lider durumda olan Lille, file bekçisi Mike Maignan'ı beklediği gibi 20 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satabilirse, Türk Milli Takımı'nda birinci kaleci olan Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ı transfer etmek için harekete geçecek. Fransız basını, 25 yaşındaki Maignan'ın peşinde Milan, Dortmund ve Tottenham'ın olduğunu duyurdu.

MAİGNAN'DAN GELECEK PARANIN HEPSİNE TALİP
UĞURCAN Çakır'ın özellikle Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'la beraber oynamak için Lille'in teklifini geri çevirmeyeceği ancak Trabzonspor'un bu operasyon için Maignan'dan gelecek paranın tümüne göz dikeceği iddia edildi. Fransız kulübünün, Maignan'ın yerine Uğurcan transferini Yusuf'ta olduğu gibi bir sonraki satış opsiyonu ile bitirmek isteyeceği bildirildi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da geçtiğimiz günlerde 25 yaşındaki kaleciye gelen tekliflerin, bekledikleri seviyeye ulaştığını söylemişti.

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Lille’in gözü Uğurcan’da
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