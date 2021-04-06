Lille’in gözü Uğurcan’da

Zeki, Yusuf ve Burak’ı kadrosunda bulunduran Lille, 25 yaşındaki file bekçisine teklif yapacak. Ancak önce kendi kalecisi Maignan’ı, yüksek bir rakama satması gerekiyor
Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Türk yıldızlar kervanına bir oyuncuyu daha katmayı planlıyor. Fransa League 1'de lider durumda olan Lille, file bekçisi Mike Maignan'ı beklediğigibi 20 milyon Euro'nun üzerinde birrakama satabilirse, TürkMilli Takımı'nda birincikaleci olan Trabzonspor'unkaptanı Uğurcan Çakır'ıtransfer etmek için hareketegeçecek. Fransız basını, 25 yaşındaki Maignan'ın peşinde Milan, Dortmund ve Tottenham'ın olduğunu duyurdu.
MAİGNAN'DAN GELECEK PARANIN HEPSİNE TALİP
UĞURCAN Çakır'ın özellikle Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'la beraber oynamak için Lille'in teklifini geri çevirmeyeceği ancak Trabzonspor'un bu operasyon içinMaignan'dan gelecek paranın tümünegöz dikeceği iddia edildi. Fransız kulübünün, Maignan'ın yerine Uğurcan transferini Yusuf'ta olduğu gibi bir sonraki satışopsiyonu ile bitirmek isteyeceği bildirildi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da geçtiğimiz günlerde 25 yaşındaki kaleciye gelen tekliflerin,bekledikleri seviyeyeulaştığını söylemişti.