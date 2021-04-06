N’Sakala’yı çıkar Rıdvan’ı al hocam

Beşiktaş, Kasımpaşa maçını kaybederek Galatasaray'la arasındaki puan farkını açma fırsatını teperken, ilk yarıdaki futbol ve bazı oyuncuların performansları tepki aldı.Son 8 karşılaşmanın 7'sinde ilk 11'de sahaya çıkan, bu süreçte sadece 1 golle yetindi. Bu sezon Süper Lig'de 16 maçta forma giyen tecrübeli 10 numara arkadaşlarına hiç asist yapamadı.Önceki akşam, sol koridorda N'Sakala ve N'Koudou, kaptırdıkları toplar ve başarısız dokunuşlarıyla takımın ataklarının başlamadan bitmesine neden oldu.Yöneticiler, N'Sakala'nın yaptığı hatalar sonrası maçın gerilimiyle birlikte,diye bağırarak hoşnutsuzluklarını dile getirdi.Milli Takım'da yaşadığı sakatlığı atlatan ve cezası dolan Rachid Ghezzal'ın sahaya çıkabilecek seviyeye geldiği belirtildi. Cezayirli futbolcunun dönüşünün hem Larin'e hem de Rosier'e olumlu etkide bulunacağı düşünülüyor. Sergen Yalçın'ın Alanyaspor maçı planlarında Gökhan Töre'nin de olduğu, sağ kanatta oynayan Ghezzal'ı ise forvet arkasına kaydırabileceği belirtildi. Deneyimli hoca, kararını son taktik antrenmanında verecek.Beşiktaş, yarın Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdürdü.