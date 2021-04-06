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Giriş Tarihi: 6.4.2021

N’Sakala’yı çıkar Rıdvan’ı al hocam

OGÜN ŞAHİNOĞLU
N’Sakala’yı çıkar Rıdvan’ı al hocam

maçında protokol tribünündeki Beşiktaşlı yöneticiler, Kongolu sol bekin performansından hoşnutsuzluklarını ’a bu sözlerle dile getirdi

Beşiktaş, Kasımpaşa maçını kaybederek Galatasaray'la arasındaki puan farkını açma fırsatını teperken, ilk yarıdaki futbol ve bazı oyuncuların performansları tepki aldı. Kartal'da özellikle N'Koudou, N'Sakala ve Ljajic eleştirilerin odağına oturdu. Son 8 karşılaşmanın 7'sinde ilk 11'de sahaya çıkan Ljajic, bu süreçte sadece 1 golle yetindi. Bu sezon Süper Lig'de 16 maçta forma giyen tecrübeli 10 numara arkadaşlarına hiç asist yapamadı.

ATAKLAR BAŞLAMADAN BİTTİ
Önceki akşam, sol koridorda N'Sakala ve N'Koudou, kaptırdıkları toplar ve başarısız dokunuşlarıyla takımın ataklarının başlamadan bitmesine neden oldu. İki yıldızın kayıpları oynaması protokol tribününde yer alan Beşiktaşlı yöneticileri kızdırdı. Yöneticiler, N'Sakala'nın yaptığı hatalar sonrası maçın gerilimiyle birlikte, "N'Sakala'yı çıkar, Rıdvan'ı al hocam" diye bağırarak hoşnutsuzluklarını dile getirdi.

RACHİD GHEZZAL FORVET ARKASINA
Milli Takım'da yaşadığı sakatlığı atlatan ve cezası dolan Rachid Ghezzal'ın sahaya çıkabilecek seviyeye geldiği belirtildi. Cezayirli futbolcunun dönüşünün hem Larin'e hem de Rosier'e olumlu etkide bulunacağı düşünülüyor. Sergen Yalçın'ın Alanyaspor maçı planlarında Gökhan Töre'nin de olduğu, sağ kanatta oynayan Ghezzal'ı ise forvet arkasına kaydırabileceği belirtildi. Deneyimli hoca, kararını son taktik antrenmanında verecek.

ALANYA STARTI VERİLDİ
Beşiktaş, yarın Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdürdü.

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N’Sakala’yı çıkar Rıdvan’ı al hocam
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