N’Sakala’yı çıkar Rıdvan’ı al hocam

Kasımpaşa maçında protokol tribünündeki Beşiktaşlı yöneticiler, Kongolu sol bekin performansından hoşnutsuzluklarını Sergen Yalçın’a bu sözlerle dile getirdi
Beşiktaş, Kasımpaşa maçını kaybederek Galatasaray'la arasındaki puan farkını açma fırsatını teperken, ilk yarıdaki futbol ve bazı oyuncuların performansları tepki aldı. Kartal'da özellikleN'Koudou, N'Sakala ve Ljajiceleştirilerin odağınaoturdu. Son 8 karşılaşmanın 7'sinde ilk 11'de sahaya çıkan Ljajic, bu süreçte sadece 1 golle yetindi. Bu sezon Süper Lig'de 16 maçta forma giyen tecrübeli 10 numara arkadaşlarına hiç asist yapamadı.
ATAKLAR BAŞLAMADAN BİTTİ
Önceki akşam, sol koridorda N'Sakala ve N'Koudou, kaptırdıkları toplar ve başarısız dokunuşlarıyla takımın ataklarının başlamadan bitmesine neden oldu. İkiyıldızın kayıpları oynaması protokoltribününde yer alan Beşiktaşlıyöneticileri kızdırdı. Yöneticiler, N'Sakala'nın yaptığı hatalar sonrası maçın gerilimiyle birlikte, "N'Sakala'yıçıkar, Rıdvan'ı al hocam" diye bağırarak hoşnutsuzluklarını dile getirdi.
RACHİD GHEZZAL FORVET ARKASINA
Milli Takım'da yaşadığı sakatlığı atlatan ve cezası dolan Rachid Ghezzal'ın sahaya çıkabilecek seviyeye geldiği belirtildi. Cezayirli futbolcunun dönüşünün hem Larin'e hem de Rosier'e olumlu etkide bulunacağı düşünülüyor. Sergen Yalçın'ın Alanyaspor maçı planlarında Gökhan Töre'nin de olduğu, sağ kanatta oynayan Ghezzal'ı ise forvet arkasına kaydırabileceği belirtildi. Deneyimli hoca, kararını son taktik antrenmanında verecek.
ALANYA STARTI VERİLDİ
Beşiktaş, yarın Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdürdü.