Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ozan Kabak'ın Şampiyonlar Ligi hayali! "İstanbul'daki final..."
Giriş Tarihi: 6.4.2021 13:30

'ın hayali! "İstanbul'daki final..."

İHA
Ozan Kabak'ın Şampiyonlar Ligi hayali! İstanbul'daki final...

çeyrek finalinde ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde Liverpool’da forma giyen milli yıldız , değerlendirmelerde bulundu. Şampiyonlar Ligi’nin, dünyanın en iyi futbol organizasyonu olduğunu belirten Kabak, "Devler Ligi’nde mücadele etmek büyük gurur. Ayrıca finalin bu sene İstanbul’da oynanacak olması beni apayrı motive ediyor" dedi.

Liverpool'da forma giyen Ozan Kabak, Türkiye Futbol Federasyonu sosyal medya hesabından İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali ve Türk taraftarlar hakkında açıklamalara bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Kabak, "Şampiyonlar Ligi, dünyanın en iyi futbol organizasyonu. Orada oynamak benim için büyük gurur. Dünyanın en iyi futbolcuları ve takımları orada mücadele ediyor. Her sene orada oynamak benim de hedefim. Şu anda çeyrek finale çıktık. İnşallah yarı finale çıkarız" dedi.

"FİNALİN İSTANBUL'DA OLMASI BENİ MOTİVE EDİYOR"

Finalin İstanbul'da oynanacak olmasının kendisine ayrı bir motivasyon oluşturduğunu ifade eden Kabak, "İstanbul zaten benim memleketim, büyüdüğüm şehir. İlk profesyonel maçıma çıktığım yer. Benim için İstanbul çok anlamlı. Finalin de İstanbul'da olması benim için güzel tesadüf oldu. Finalin İstanbul'da olması bana apayrı motivasyon sağlıyor. İstanbul'da oynamak ve kupayı kaldırmak büyük bir hayal benim için. Umarım gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

Kabak, Türk taraftarlar hakkında ise şunları söyledi: "Şu ana kadar Almanya ve İngiltere'de oynadım. Türk futbolseverler kadar ateşli, kendi takımına bağlı bir futbol seyircisi göremedim. Onların karşında oynamak büyük mutluluk."

21 yaşındaki milli savunmacının takımı Liverpool, Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde bu akşam deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: Ramazan ayı öncesi kritik gelişme: Sağlık Bakanı Koca il il açıkladı
Uyguladığı diyetle 120 kilodan 60 kiloya düştü! 16 yaşındaki Serap'ı görenler tanıyamıyor
Son dakika: Koronavirüste salgın belirtileri değişti: Nezle olduysanız dikkat!
Son dakika | Başkan Erdoğan Emekli amirallerin bildirisindeki çarpıcı detayı açıkladı
Son dakika: Fenerbahçe için flaş sözler! "İcraat görmedim, ışık yok" İrfan Can Kahveci...
Son Dakika Haberi | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında ilk kez açıkladı! "O gece sabaha kadar uyumadık"
Son dakika | Sağlık Bakanlığı koronavirüs risk haritasında o illere şok: 12'ye katlandı
Son dakika haberi... Emekliye çifte fırsat: 1000 TL'lik emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Son dakika: Diyanet'ten teravih namazı kararı! Camide kılınabilecek mi?
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten skandal bildiriyle ilgili açıklama: Zaman ayarlı provokasyon
ARKADAŞINA GÖNDER
Ozan Kabak'ın Şampiyonlar Ligi hayali! "İstanbul'daki final..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA