Saha kenarında da aynı!

Futbolculuk kariyerinde hırslı yapısıyla dikkat çeken Emre Belözoğlu, teknik sorumlu olarak çıktığı ilk maçta da benzer görüntüler sergiledi. Genç çalıştırıcı, bir an bile yerinde durmadı. Bazen oyuncularına, bazen kaçan pozisyonlara, bazen de hakem kararlarına verdiği tepkilerle dikkatleri üzerine topladı.Mert Hakan Yandaş, oyuna girmek için 60'tan sonra ısınmaya başladı. Ancak umduğunu bulamayınca üzgün bir şekilde yerine geçti. Öğrencisini sarılıp öperek teselli eden Emre Belözoğlu, Mert Hakan'ı 90+3'te Samatta'nın yerine sahaya sürüp gönül aldı.