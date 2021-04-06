Son dakika: Fenerbahçe için flaş sözler! "İcraat görmedim, ışık yok" İrfan Can...

Ta ki yine Fenerbahçe'nin en önemli silahı olan duran topa kadar. 64. dakikada bir kornerde Samatta kalktı, arka direğe vurdu ve gol oldu. Bu dakikadan sonra yine çok keyifsiz bir futbol, çıkamayan bir Denizlispor, üretemeyen bir Fenerbahçe.