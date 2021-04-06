Galatasaray'da korkunç tablo! Nzonzi ve Emre Mor'dan sonra...

Giriş Tarihi: 6.4.2021 08:39 Son Güncelleme: 6.4.2021 08:44

Galatasaray, son dönemde transfer ettiği birçok kiralık oyuncudan beklediği verimi alamadı. Son 2 sezonda 11 oyuncuyu kiralık olarak transfer eden sarı-kırmızılılar, geleceğini riske atarken sportif olarak hedefine de ulaşamadı. Ne Etebo ne Halil ne de Fernandes beklentileri karşılayamadı.

FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray, çareyi oyuncuları kiralık olarak kadrosuna katmakta bulmuştu. Son 2 sezonda 11 oyuncuyu geçici olarak transfer eden sarı-kırmızılılar, hem geleceğini riske attı hem de sportif başarısızlık gelince günü kurtaramadı.

Galatasaray kariyeri 4 ayla sınırlı kalan Nzonzi, devre arasında gönderilen Emre Mor, sakatlık problemi ile adından söz ettiren Andone akla ilk gelen başarısız kiralık operasyonlar.