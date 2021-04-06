Galatasaray'dan son dakika haberleri üst üste geliyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlere yönelen Galatasaray, Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ile anlaştı. Daha önceden prensip anlaşmasına varılan başarılı orta saha oyuncusuna artan performansı sonucunda yeni teklifler de geldi fakat Aytaç Kara'nın cevabı net oldu. İşte Galatasaray'dan son dakika haberleri...

Son dakika... Galatasaray gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. Sezon başında İngiltere'den kiralanan Etebo ile devre arasında takıma katılan Gedson Fernandes, ortaya koydukları performanslarla geçer not alamadılar. Fatih Terim, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona erecek Aytaç Kara'nın transfer edilmesini istemişti. Aytaç Kara, gelen teklifler için net bir yorum yaptı...