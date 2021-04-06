Son dakika... Galatasaray gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. Sezon başında İngiltere'den kiralanan Etebo ile devre arasında takıma katılan Gedson Fernandes, ortaya koydukları performanslarla geçer not alamadılar. Fatih Terim, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona erecek Aytaç Kara'nın transfer edilmesini istemişti. Aytaç Kara, gelen teklifler için net bir yorum yaptı...
Pazar akşamı oynanan Beşiktaş karşılaşmasında attığı muhteşem golle sosyal medyayı sallayan Aytaç Kara, daha sonra oyundan alınmasına tepki gösterdi. Maçın sonunda da Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber ile tartışan Aytaç Kara, kadro dışı bırakıldı.
Kasımpaşa ile Aytaç Kara'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Aytaç Kara'nın ligin ikinci yarısında yükselen performansı sonrası teklifler de arttı. Bu sezon 4 gol atan 2 de asist yapan Aytaç Kara'nın Kasımpaşa'dan ayrılması da kesinleşti.
Süper Lig'den birçok takımın kadrosunda görmek istediği Aytaç Kara, 'Sözümden dönmem' diyerek teklifleri reddetti.
SON DAKİKA: AYTAÇ KARA'DAN GALATASARAY SÖZLERİ! 'SÖZÜMDEN DÖNMEM...'
Beşiktaş'a attığı şık golle Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren Aytaç Kara, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.
Bu sezon 4 gol-2 asistlik performans sergileyen Aytaç'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kasımpaşa'dan ayrılması kesinleşen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray'la prensip anlaşmasına vardı.
Birçok takımdan teklif alan Aytaç'ın ''Sözümden dönmem'' dediği ve sezon sonunda sarı-kırmızılı formayı giyeceği öğrenildi. Galatasaray bu transfer için Kasımpaşa'ya bonservis bedeli ödemeyecek.
MOHAMED MOSTAFA BONUSU KAPTI!
Yarım sezon için 400 bin Dolar garanti ücret ödenen Mostafa Mohamed Hatay'da sarı-kırmızılı formayla 10.maçına çıktı ve sözleşmesindeki bonus maddesi devreye girdi.
Mısırlı golcüye 25 bin Dolar performans primi verilecek. Mohamed önümüzdeki sezon ise 725 bin Dolar kazanacak.
FLORYA'DA KARAGÜMRÜK STARTI
Ligde 33.haftayı bay geçen Galatasaray'da takıma verilen bir günlük izin sona erdi. Florya'da toplanan sarı-kırmızılılar, Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı.
Hatay'da cezaları nedeniyle oynamayan Yedlin, Luyindama ve Marcao takıma dönüyor.