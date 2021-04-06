Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: 'Sözümden dönmem' diyerek diğer teklifleri reddetti... İşte Galatasaray'ın ilk transferi...
Giriş Tarihi: 6.4.2021 14:19 Son Güncelleme: 6.4.2021 14:36

haberi: 'Sözümden dönmem' diyerek diğer teklifleri reddetti... İşte 'ın ilk transferi...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika haberi: 'Sözümden dönmem' diyerek diğer teklifleri reddetti... İşte Galatasaray'ın ilk transferi...

'dan haberleri üst üste geliyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlere yönelen Galatasaray, forması giyen ile anlaştı. Daha önceden prensip anlaşmasına varılan başarılı orta saha oyuncusuna artan performansı sonucunda yeni teklifler de geldi fakat Aytaç Kara'nın cevabı net oldu. İşte Galatasaray'dan son dakika haberleri...

... gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. Sezon başında İngiltere'den kiralanan Etebo ile devre arasında takıma katılan Gedson Fernandes, ortaya koydukları performanslarla geçer not alamadılar. Fatih Terim, ile sözleşmesi sona erecek 'nın transfer edilmesini istemişti. Aytaç Kara, gelen teklifler için net bir yorum yaptı...

Son dakika haberi: 'Sözümden dönmem' diyerek diğer teklifleri reddetti... İşte Galatasaray'ın ilk transferi...

SON DAKİKA: GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ AYTAÇ KARA TRANSFER TEKLİFLERİNİ REDDETTİ!

Pazar akşamı oynanan Beşiktaş karşılaşmasında attığı muhteşem golle sosyal medyayı sallayan , daha sonra oyundan alınmasına tepki gösterdi. Maçın sonunda da CEO'su Serkan Reçber ile tartışan Aytaç Kara, kadro dışı bırakıldı.

Son dakika haberi: 'Sözümden dönmem' diyerek diğer teklifleri reddetti... İşte Galatasaray'ın ilk transferi...

ile 'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Aytaç Kara'nın ligin ikinci yarısında yükselen performansı sonrası teklifler de arttı. Bu sezon 4 gol atan 2 de asist yapan Aytaç Kara'nın Kasımpaşa'dan ayrılması da kesinleşti.

Son dakika haberi: 'Sözümden dönmem' diyerek diğer teklifleri reddetti... İşte Galatasaray'ın ilk transferi...

Süper Lig'den birçok takımın kadrosunda görmek istediği , 'Sözümden dönmem' diyerek teklifleri reddetti.

SON DAKİKA: AYTAÇ KARA'DAN GALATASARAY SÖZLERİ! 'SÖZÜMDEN DÖNMEM...'

Beşiktaş'a attığı şık golle 'ya galibiyeti getiren Aytaç Kara, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Son dakika haberi: 'Sözümden dönmem' diyerek diğer teklifleri reddetti... İşte Galatasaray'ın ilk transferi...

Bu sezon 4 gol-2 asistlik performans sergileyen Aytaç'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 'dan ayrılması kesinleşen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 'la prensip anlaşmasına vardı.

Son dakika haberi: 'Sözümden dönmem' diyerek diğer teklifleri reddetti... İşte Galatasaray'ın ilk transferi...

Birçok takımdan teklif alan Aytaç'ın ''Sözümden dönmem'' dediği ve sezon sonunda sarı-kırmızılı formayı giyeceği öğrenildi. bu transfer için 'ya bonservis bedeli ödemeyecek.

Son dakika haberi: 'Sözümden dönmem' diyerek diğer teklifleri reddetti... İşte Galatasaray'ın ilk transferi...

MOHAMED MOSTAFA BONUSU KAPTI!

Yarım sezon için 400 bin Dolar garanti ücret ödenen Mostafa Mohamed Hatay'da sarı-kırmızılı formayla 10.maçına çıktı ve sözleşmesindeki bonus maddesi devreye girdi.

Son dakika haberi: 'Sözümden dönmem' diyerek diğer teklifleri reddetti... İşte Galatasaray'ın ilk transferi...

Mısırlı golcüye 25 bin Dolar performans primi verilecek. Mohamed önümüzdeki sezon ise 725 bin Dolar kazanacak.

Son dakika haberi: 'Sözümden dönmem' diyerek diğer teklifleri reddetti... İşte Galatasaray'ın ilk transferi...

FLORYA'DA KARAGÜMRÜK STARTI

Ligde 33.haftayı bay geçen 'da takıma verilen bir günlük izin sona erdi. Florya'da toplanan sarı-kırmızılılar, Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı.

Son dakika haberi: 'Sözümden dönmem' diyerek diğer teklifleri reddetti... İşte Galatasaray'ın ilk transferi...

Hatay'da cezaları nedeniyle oynamayan Yedlin, Luyindama ve Marcao takıma dönüyor.

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Son dakika haberi: 'Sözümden dönmem' diyerek diğer teklifleri reddetti... İşte Galatasaray'ın ilk transferi...
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