Son dakika: Trabzonspor Kayserispor karşısında galibiyet peşinde! İlk 11'ler belli oldu...

Bu akşam saat 19.00'da Trabzon Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

İşte Trabzonspor-Kayserispor maçının ilk 11'leri:

Trabzonspor'un ilk 11'i: "Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny"

Kayserispor'un ilk 11'i: Doğan Alemdar, Aziz Behich, Kolovetsios, Uğur Demirok, Kvrzic, Muhar, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat Çelik, İlhan Parlak.

MAÇ ÖNCESİ TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMALARI

Hamza Hamzaoğlu: Geldiğimiz bu takımla ne oynayabiliriz diye düşünerek bir oyun planı uyguladık. Geçen hafta bunu uyguladık ve olumlu sonuçlar gördük. Aynı oyunla devam edeceğiz. Karşımızda güçlü bir rakip var ama bizi sonuca götürecek olan oyunu devam ettireceğiz. Oyunu nerede kontrol edeceğiz bu önemli. 2. bölgede rakibi karşılamaya çalışacağız. Hızlı hücumlarla gol arayacağız. Rakibi de kalemizden uzak tutmaya çalışacağız.

Abdullah Avcı: Cezalılar ve sakatlıkları devam eden oyuncularımız var. 21 kişiyle buraya geldik ama bunların 7-8'i altyapı oyuncuları. Hamle şansımız az olsa da sabırlı olarak oyun disiplinine bağlı kalmaya çalışacağız. Kayserispor, bir geçiş takımı. Sabırlı şekilde topa sahip olacağız. Erken ve uzaktan ortalar yapmamaya çalışacağız. Bunlar bize geçiş olarak dönebilir. Lige nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemlidir. Her hafta herkes kaybedebiliyor. O yüzden kazanmak bugün bizim için önemli. İlk 3 için iştahımız her zaman kabarık. Her zaman isteyeceğiz. Son düzlüğe girilmişken tekrar bir ivme yakalamak bizim için önemli. Bugün sabırlı bir oyun bizi bekliyor.