Son dakika: Trabzonspor Kayserispor karşısında galibiyet peşinde! İlk 11'ler belli oldu...

Süper Lig'de hafta içi mesaisi Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşma ile devam ediyor. Ligde şampiyonluk yarışında yer alan Beşiktaş ve Galatasaray'ın aynı haftada puan kaybetmesiyle beraber şampiyonluk potasına girmek için büyük bir fırsat edinen Trabzonspor, Kayserispor'u ağırladığı 33. hafta maçında galibiyet arıyor.
Bu akşam saat 19.00'da Trabzon Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
İşte Trabzonspor-Kayserispor maçının ilk 11'leri:
Trabzonspor'un ilk 11'i: "Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny"
Kayserispor'un ilk 11'i: Doğan Alemdar, Aziz Behich, Kolovetsios, Uğur Demirok, Kvrzic, Muhar, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat Çelik, İlhan Parlak.
MAÇ ÖNCESİ TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMALARI
Hamza Hamzaoğlu: Geldiğimiz bu takımla ne oynayabiliriz diye düşünerek bir oyun planı uyguladık. Geçen hafta bunu uyguladık ve olumlu sonuçlar gördük. Aynı oyunla devam edeceğiz. Karşımızda güçlü bir rakip var ama bizi sonuca götürecek olan oyunu devam ettireceğiz. Oyunu nerede kontrol edeceğiz bu önemli. 2. bölgede rakibi karşılamaya çalışacağız. Hızlı hücumlarla gol arayacağız. Rakibi de kalemizden uzak tutmaya çalışacağız.
Abdullah Avcı: Cezalılar ve sakatlıkları devam eden oyuncularımız var. 21 kişiyle buraya geldik ama bunların 7-8'i altyapı oyuncuları. Hamle şansımız az olsa da sabırlı olarak oyun disiplinine bağlı kalmaya çalışacağız. Kayserispor, bir geçiş takımı. Sabırlı şekilde topa sahip olacağız. Erken ve uzaktan ortalar yapmamaya çalışacağız. Bunlar bize geçiş olarak dönebilir. Lige nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemlidir. Her hafta herkes kaybedebiliyor. O yüzden kazanmak bugün bizim için önemli. İlk 3 için iştahımız her zaman kabarık. Her zaman isteyeceğiz. Son düzlüğe girilmişken tekrar bir ivme yakalamak bizim için önemli. Bugün sabırlı bir oyun bizi bekliyor.
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Trondsen, Afobe, Berat Özdemir ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları bulunuyor. Abdulkadir Parmak ile Edgar ise kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Geçen hafta kart cezası sebebiyle Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen golcü oyuncu Djaniny ise takımda yer alabilecek.
Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın, son Demir Grup Sivasspor kaçının ilk 11'inde değişikliğe giderek, savunmada Edgar'ın yerine İranlı futbolcu Hosseini'ye, orta sahada Abdulkadir Parmak'ın yerine Flavio'ya, ayrıca Yusuf Sarı'nın yerine de kart cezasını tamamlayan Djaniny'e görev vermesi bekleniyor.
Trabzonspor ile Hes Kablo Kayserispor, Trabzon'da yapacakları maçla ligde 48. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 47 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunurken, 11 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.