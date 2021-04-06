Yöneticilerden Sergen Yalçın'a N’Sakala tepkisi! İsyan ettiler...

CENK YEDEK SOYUNACAK!

Milli Takım'da Kovid-19'a yakalanan Cenk Tosun'un bugün yapılacak testinin negatif çıkması halinde Alanyaspor maçında oynayabileceği belirtildi. Fiziksel olarak kendisini hazır tutmak için evde özel çalışmalar yapan golcü futbolcunun forma giymek için bir hayli istekli olduğu kaydedildi.