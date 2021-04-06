Trabzonspor'un beklediği teklif geldi! Uğurcan Çakır'ın yeni takımı...

Abdullah Avcı yönetiminde başarılı bir grafik çizen ve ligi ilk 3'te bitirme şansını sürdüren Trabzonspor, yeni sezonda çok daha güçlü bir takım kurmayı planlıyor. Bordo-mavili yönetim, yeni sezonun transfer bütçesini Uğurcan Çakır'ı satarak çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Çakır'ın son talibi ise Lille. Milli kaleci Fransız ekibine giderse Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'le takım arkadaşı olacak.
Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Türk yıldızlar kervanına bir oyuncuyu daha katmayı planlıyor.
Fransa League 1'de lider durumda olan Lille, file bekçisi Mike Maignan'ı beklediği gibi 20 milyon euro'nun üzerinde bir rakama satabilirse, Türk Milli Takımı'nda birinci kaleci olan Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ı transfer etmek için harekete geçecek. Fransız basını, 25 yaşındaki Maignan'ın peşinde Milan, Dortmund ve Tottenham'ın olduğunu duyurdu.
MAIGNAN'DAN GELECEK PARANIN HEPSİNE TALİP
Uğurcan Çakır'ın özellikle Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'la beraber oynamak için Lille'in teklifini geri çevirmeyeceği ancak Trabzonspor'un bu operasyon için Maignan'dan gelecek paranın tümüne göz dikeceği iddia edildi.
Fransız kulübünün, Maignan'ın yerine Uğurcan transferini Yusuf'ta olduğu gibi bir sonraki satış opsiyonu ile bitirmek isteyeceği bildirildi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da geçtiğimiz günlerde 25 yaşındaki kaleciye gelen tekliflerin, bekledikleri seviyeye ulaştığını söylemişti.
TRABZONSPOR'UN RAKİBİ KAYSERİSPOR!
Trabzonspor, lider Beşiktaş ve takipçisi Galatasaray'ın aldığı yenilgilerle ilk 3 sıra için yeniden ümitlendi. Bugün Kayseri karşısında alacağı galibiyetle maç fazlasıyla G.Saray ile puan farkını 2, Beşiktaş ile de 5'e indirme şansını yakalayacak Fırtına, bu fırsatı kaçırmamaya kararlı.
Teknik direktör Abdullah Avcı da futbolcularına mücadelenin önemini anlatarak, "Bizim için çok şeyin başlangıcı olacak bir karşılaşmaya çıkacağız. Size güveniyorum. Kazanacağız ve yarışta var olduğumuzu göstereceğiz" dedi.
Fırtına'da Abdülkadir Ömür, Trondsen, Afobe, Berat ve Kamil sakatlıkları, Abdulkadir Parmak ile Edgar ise cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.