Ünal Aysal'dan Fenerbahçe çarpıcı sözler! "İflas eden tüccar eski defteri karıştırır"

"PEK MASUM VE İNANDIRICI GELMİYOR"

"Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzon olarak hepimiz geçmişimizle gurur duyuyoruz. Ama bu bizlerin modern futbolun hedeflerinden vazgeçip geçmişe dönmemizi gerektirmez. O dönemin futbolu ile bugünkü futbolun kurumları ve kuralları artık çok farklı. Böyle bir iddia bana pek masum ve inandırıcı gelmiyor. O zaman herkes, bunun üst üste gelen başarısızlıkları unutturmak amacı ile bir gündem değiştirme 'Cambaza bak hamlesi' olduğunu anlar."