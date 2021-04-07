Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A Milli Takımımız, FIFA dünya sıralamasında 29. sıraya yükseldi
Giriş Tarihi: 7.4.2021 17:11

A Milli Takımımız, dünya sıralamasında 29. sıraya yükseldi

AA
A Milli Takımımız, FIFA dünya sıralamasında 29. sıraya yükseldi

A Milli Futbol Takımı, dünya sıralamasında üç basamak yükselerek 29. sıraya yerleşti. Belçika'nın 1783 puanla zirvede yer aldığı klasmanda, 1757 puanlı Fransa ikinci, 1742 puanlı Brezilya üçüncü sırada bulunuyor.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında üç basamak yükselerek 29. sıraya yerleşti. FIFA'nın internet sitesinden nisan ayı dünya sıralaması açıklandı.

Şubat ayındaki sıralamada 1487 puana sahip olan Türkiye, 1505.05 puana yükseldi. Hollanda ve Norveç galibiyetlerinin yanı sıra Letonya karşısında alınan beraberlik Türkiye'nin sıralamadaki yerini değiştirdi. Belçika'nın 1783 puanla zirvede yer aldığı klasmanda, 1757 puanlı Fransa ikinci, 1742 puanlı Brezilya üçüncü sırada bulunuyor.

Türkiye'nin 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubundaki rakiplerinden Hollanda, iki basamak gerileyerek 1598 puanla 16. sıraya yerleşti. Norveç ise iki basamak yükselerek 1452 puanla 42. sırada yer buldu.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

1- Belçika 1783
2- Fransa 1757
3- Brezilya 1742
4- İngiltere 1686
5- Portekiz 1666
6- İspanya 1648
7- İtalya 1642 +3
8- Arjantin 1641 -1
9- Uruguay 1639 -1
10-Danimarka 1631 +2

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Koronavirüse karşı dirençli kan grubu var mı?
Son dakika: Koronavirüste salgın belirtileri değişti: Nezle olduysanız dikkat!
Son Dakika: Ramazan ayı öncesi kritik gelişme: Sağlık Bakanı Koca il il açıkladı
İstanbul ve Çanakkele Boğazları'ndan geçen gemiler için yeni düzenleme
Amiral bildirisinde son dakika: Gizli organizasyon aşamalı kaos planı
Son dakika: Fatih Terim ve Sergen Yalçın'a sert sözler! 'Önce hocalık yapın...'
Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! Ozan Kabak ve İstanbul'dan sonra bir ilk...
Son dakika: Galatasaray'da Falcao'nun yeni adresini Saracchi açıkladı! Sezon sonunda...
SON DAKİKA: FETÖ’cü darbeciler için hesap günü! Karar açıklandı
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ilk kez sabah.com.tr’ye açıkladı! “Bu bitki sayesinde diyet yapmadan ayda iki kilo vereceksiniz”
ARKADAŞINA GÖNDER
A Milli Takımımız, FIFA dünya sıralamasında 29. sıraya yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA