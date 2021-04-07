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Giriş Tarihi: 7.4.2021 22:01 Son Güncelleme: 7.4.2021 22:11

Alanyaspor galibiyeti sonrası 'dan Aboubakar açıklaması!

İHA
Alanyaspor galibiyeti sonrası Sergen Yalçın'dan Aboubakar açıklaması!

, zorlu Alanyaspor engelini 3-0'lık bir skorla rahat geçti ve puanını 67'ye çıkararak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Alanyaspor karşısında 3-0 kazanarak ligde 2 maç aradan sonra kazanan Beşiktaş’ta Teknik Direktör , ’in üzerinde keyifli bir maç olduğunu söyleyerek, “İnşallah ligin sonunu göreceğiz” diye konuştu. Sergen Yalçın ayrıca Aboubakar'ın durumu hakkında flaş açıklamada bulundu İşte Beşiktaş haberleri...

Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u Cenk Tosun, Rachid Ghezzal ve Kevin N'Koudou'nun golleriyle 3-0 yenerek ligde 2 maç aradan sonra galibiyete uzanan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

"KENDİMİZE GELDİK"

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Yalçın, "Öncelikle kazandığımız için çok mutluyuz. 2 maçtır kazanamıyorduk. Güçlü bir takıma, zor bir takıma karşı galip gelerek tekrar yarışa dahil olduk ve bu galibiyetle kendimize geldik. Bugün reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Farklı bir mücadele, farklı bir oyun anlayışıyla sapada olmamız gerekiyordu. İyi bir oyun oldu. İki takımın da savaştığı bir mücadeleydi ve bence bu ligin üzerinde bir maç oldu. Rakibin 1-2 oyun versiyonu vardı ve maçtan önce biraz ders çalıştık. O bağlantıları kesip, taktik anlayışımızı sahaya koyunca, zor geçmesi beklenen maç daha kolay hale geldi. Bugün bizim için mutluluk yaşadığımız bir gün oldu" ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN'DAN FLAŞ ABOUBAKAR AÇIKLAMASI

Zaman zaman sakatlık ve hastalık gibi durumlardan dolayı oyuncuları kaybettiklerini söyleyen Sergen Yalçın, "Milli maç arasında çok oyuncu kaybettik. Hafta sonunda Aboubakar olmayacak, Josef de cezalı duruma düştü. Cenk hazır olmadığı halde sahaya çıkıp özveriyle oynadı. Takım için sahaya çıktı, teşekkür ediyorum ona. Mensah ve Gökhan Töre de fizik olarak hazır değiller. Zor bir süreçten geçiyoruz, zor bir lig oynanıyor. Ama elimizden geldiğince olan oyuncuları en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bazen hata yapabiliyoruz. Biz de oyuncular da hata yapabiliyor. İşimizin doğasında var bu. Az bir süre kaldı ligin bitmesine ve inşallah ligin sonunu görebiliriz" dedi.

Gol vuruşlarında daha etkili olabileceklerini de söyleyen Yalçın, "Tabii ki daha fazla final vuruşu yapmalıyız. Ancak bazı oyuncularımız fazla süre alamamıştı. Oğuzhan bugün iyi oynadı. Cenk Tosun'un eksikleri vardı. Oyuncuların fizik durumu da bazen buna müsaade etmiyor. Siz işin görünen kısmını biliyorsunuz. Bir de görünmeyen kısmı var. Oyuncular kaç dakika oynayabilir, nasıl antrenman yaptılar? Zaman zaman eleştiriler alıyoruz ama iş dışarıdan görüldüğü gibi değil. Sakatlık ve hastalık anlamında sıkıntılar var. Taraftarımız merak etmesin her oyuncuyu doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

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Alanyaspor galibiyeti sonrası Sergen Yalçın'dan Aboubakar açıklaması!
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