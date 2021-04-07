Antalyaspor - Sivasspor (CANLI)

Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesinde Antalyaspor'un 39 puanı bulunuyor. Konuk ekip Sivasspor'un ise 41 puanı bulunuyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele, Sivasspor'un erken bulduğu golle hızlı başladı.

CANLI SKOR (İkinci yarı oynanıyor)

Antalyaspor 2-3 Sivasspor

1' Tyler Boyd

27' Fredy

37' Boyd

47' Yatabare

67' Fredy

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Gradel'in sol çaprazdan uzak noktaya ortasında ceza sahasında topla buluşan Boyd, kafayla meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in sağından ağlara gönderdi: 0-1.

6. dakikada Eren Albayrak'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural, iki hamlede topu kontrol etti.

22. dakikada Doğukan Sinik'in Camara'nın müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon sonrası "oyuna devam" kararı veren hakem Özgür Yankaya, Antalyasporlu futbolcuların itirazları ve VAR odasından gelen uyarıyla pozisyonu stat kenarındaki ekrandan izledi. Bunun üzerine kararını değiştiren Yankaya, penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada Antalyaspor'un kazandığı penaltı atışını kullanan Fredy, skora eşitliği getiren golü kaydetti: 1-1.

36. dakikada Demir Grup Sivasspor bir kez daha öne geçti. Ahmet Oğuz'un kalenin sağından kullandığı taç atışıyla ceza sahasına gönderdiği ve seken topa Antalyasporlu hiçbir futbolcu müdahalede bulunamadı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Boyd, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Eren, Doğukan, Sam, Podolski (K), Kudriashov, Fredy, Ufuk, Amilton, Bünyamin, Veysel.

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Coffie, Hakan Arslan, Fajr, Tyler Boyd, Gradel, Yatabare.

Antalyaspor ile Sivasspor Süper Lig'de yarın oynanacak olan maçla birlikte 24. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 23 mücadelede Sivasspor'un 8, Antalyaspor'un ise 9 galibiyeti bulunuyor. Geride kalan 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 60 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 31 kez havalandırırken, kalesinde ise 29 gol gördü.