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Giriş Tarihi: 7.4.2021

Aytaç Kara: Sözümden dönmem

Aytaç Kara: Sözümden dönmem
Beşiktaş'a attığı golle Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren Aytaç Kara, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Bu sezon 4 gol-2 asistlik performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor. Kasımpaşa'dan ayrılması kesinleşen Aytaç, Galatasaray'la prensip anlaşmasına vardı. Birçok takımdan teklif alan başarılı orta saha oyuncusunun "Sözümden dönmem'' dediği ve sezon sonunda sarı-kırmızılı formayı giyeceği öğrenildi. G.Saray bu transfer için Kasımpaşa'ya bonservis bedeli ödemeyecek.

MOSTAFA İÇİN 25 BİN DOLAR BONUS
YARIM sezon için 400 bin dolar garanti ücret ödenen Mostafa Mohamed, Hatay'da sarı-kırmızılı formayla 10. maçına çıktı ve sözleşmesindeki bonus maddesi devreye girdi. Mısırlı golcüye 25 bin dolar performans primi verilecek. Golcü oyuncu önümüzdeki sezon ise 725 bin dolar kazanacak.

KAF KAF ÇEYREK BİLETİ KAPTI
POTADAKI temsilcilerimizden Pınar Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi I Grubu'nun son maçında İtalyan Casa Brindisi'yi 107-88 mağlup ederek çeyrek final vizesini aldı. 19 sayı fark atan Kaf Kaf'ta Taylor 30 sayı, 7 ribaund ile yıldızlaştı. Türk Telekom da bugün Strasbourg'u yenerse son bileti cebine koyacak.

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Aytaç Kara: Sözümden dönmem
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