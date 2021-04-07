Aytaç Kara: Sözümden dönmem

Beşiktaş'a attığı golle Kasımpaşa'ya galibiyeti getirendisiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Bu sezon 4 gol-2 asistlik performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor. Kasımpaşa'dan ayrılması kesinleşenBirçok takımdan teklif alan başarılı orta saha oyuncusunundediği ve sezon sonunda sarı-kırmızılı formayı giyeceği öğrenildi. G.Saray bu transfer için Kasımpaşa'ya bonservis bedeli ödemeyecek.sezon için 400 bin dolar garanti ücret ödenenHatay'da sarı-kırmızılı formayla 10. maçına çıktı ve sözleşmesindeki bonus maddesi devreye girdi.Golcü oyuncu önümüzdeki sezon ise 725 bin dolar kazanacak.POTADAKI temsilcilerimizden Pınar Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi I Grubu'nun son maçında İtalyan Casa Brindisi'yi 107-88 mağlup ederek çeyrek final vizesini aldı. 19 sayı fark atan Kaf Kaf'ta Taylor 30 sayı, 7 ribaund ile yıldızlaştı. Türk Telekom da bugün Strasbourg'u yenerse son bileti cebine koyacak.