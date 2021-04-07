BAYERN MÜNİH PSG MAÇI CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi Bayern Münih - Paris Saint Germain PSG maçı canlı izle anlatımı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı, iki dev takımın mücadelesine sahne oluyor. Almanya Bundesliga temsilcisi Bayern Münih, evinde Fransa Lig'in favori takımı Paris Saint Germain'i konuk ediyor. Karşılaşmayı izlemek ve devlerin zorlu mücadelesine tanık olmak isteyenler Bayern Münih - Paris Saint Germain maçı canlı yayın kanalı detaylarını merak ederek "Bayern Münih PSG maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Devler Ligi Bayern Münih PSG çeyrek final mücadelesi canlı yayın kanalı ve maçın diğer tüm detayları şöyle;
Bayern Münih PSG mücadelesi saat 22.00 itibariyle beIN Sports 2 kanalında yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda çeyrek final maçları başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında, dün oynanan karşılaşmaların ardından 7 Nisan Çarşamba günü (bugün) 4 maç oynanacak.
Porto ile Chelsea arasındaki iki çeyrek final karşılaşması da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.
Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports'un kanallarından yayımlanacak çeyrek final ilk ayağı maçlarının programı şöyle:
7 Nisan Çarşamba:
Bayern Münih (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
Porto (Portekiz) - Chelsea (İngiltere)