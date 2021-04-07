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Giriş Tarihi: 7.4.2021 07:37 Son Güncelleme: 7.4.2021 07:51

Beşiktaş'ta Cenk Tosun belirsizliği! 'dan sürpriz 11 tercihi...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş'ta Cenk Tosun belirsizliği! Sergen Yalçın'dan sürpriz 11 tercihi...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Aytemiz 'u konuk edecek. Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun belirsizliği yaşanıyor. Alanyaspor karşılaşmasında oynamak isteyen 29 yaşındaki golcü, TFF protokolü gereği tekrar Kovid-19 testine girecek. Ancak ’ı, talebesinin maç eksiği düşündürüyor. Alanya maçında Ghezzal sağda, solda görev yapacak. Rosier, bek pozisyonuna geri dönecek. Sol bekte ise Nsakala yerine görev alacak. İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i...

Kasımpaşa yenilgisinin şokunu atlatan lider Beşiktaş, bugün evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Siyah-beyazlı ekip, rakibinden 3 puan alıp tekrar çıkışa geçmeyi hedeflerken Cenk Tosun'un ilk Kovid-19 testi negatif çıktı. Karantina süreci dün gece dolan yıldız futbolcu, TFF protokolü gereği bugün ikinci kez teste girecek. Yine negatif sonuç çıkması halinde Alanyaspor karşısında forma giyebilecek.

Yaşadığı sakatlık sonrası, Kovid-19'a yakalanan 29 yaşındaki forvetin uzun süredir sahada yer almaması teknik heyeti düşündürüyor. Sergen Yalçın'ın bu konudaki kararını maç öncesi vermesi bekleniyor. 11 gündür saha antrenmanı yapmayan Cenk Tosun'un, deneyimli hoca ile yaptığı görüşmede, "Kendimi iyi hissediyorum, oynamaya hazırım" dediği belirtildi.

51 GÜNDÜR FORMAYA HASRET

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun, iki kez siyah-beyazlı formayı giydi. 15 Şubat'ta ligde oynanan Gençlerbirliği maçında iki gol atan ancak sakatlık yaşayan yıldız futbolcu, tam sahalara dönecekken Kovid-19'a yakalandı. Cenk, 51 gündür formasına hasret.

GHEZZAL DÖNDÜ!

Beşiktaş, Kasımpaşa maçında özellikle kanat organizasyonlarında büyük sorun yaşamıştı. Teknik heyet, bu sorunu cezası sona eren Rachid Ghezzal'ı sağ, sonradan oyuna giren Gökhan Töre'yi de sol kanada çekerek çözmenin hesaplarını yapıyor.

ROSIER YERİNE

Ghezzal'ın 11'e dahil olmasıyla birlikte Kasımpaşa karşılaşmasına sağ açıkta başlayan Valentine Rosier, asıl mevkisi olan sağ beke geri dönüş yapacak. Sol kanattaki performansı büyük hayal kırıklığı yaratan Kevin N'Koudou ise yeniden yedek soyunacak.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Mensah, Gökhan, (Cenk) Larin

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Fatih, Moubandj,e Tayfur, Siopis, Berkan, Kadzior, Salih, Davidson, Mustafa

BEŞİKTAŞ CAS'A BAŞVURDU

UEFA, vadesi geçmiş borçları gerekçesiyle Beşiktaş'a 2021-22 sezonunda Avrupa'dan elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyma cezası vermişti. Ancak siyah-beyazlı kulübün verilen karar için CAS'a başvuru yapabileceği belirtilmişti. Beşiktaş dün, yasal süreç içinde CAS'a başvurulduğunu duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada, "İsviçre'deki Court of Arbitration for Sport-CAS nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmıştır" denildi.

RIDVAN YILMAZ GÖREV BAŞINA

Üst üste forma şansı bulan Fabrice N'Sakala, bu fırsatları iyi değerlendiremedi. Kongolu futbolcunun bugünkü Alanyaspor maçında yedek kulübesine çekilmesi, Rıdvan Yılmaz'ın ise yeniden 11'e dönmesi bekleniyor.

Özellikle ikinci devre başında yaşadığı sakatlığa kadar alkış alan performanslara imza atan Rıdvan, sakatlık sonrası sahalara istediği dönüşü yapamamıştı. A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası kadrosuna adını yazdırmayı arzu eden Rıdvan'ın bir hayli hırslı olduğu belirtildi.

STOPERE ADAY ARDA

Beşiktaş'ın, Gençlerbirliği forması giyen Arda Kızıldağ ile ilgilendiği öğrenildi. 22 yaşındaki stoperin eski hocası Mustafa Kaplan, yaptığı açıklamada "Arda'yı Beşiktaş çok istiyor. Sezon sonunda yüksek ihtimalle bu transfer gerçekleşecek" dedi.

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Beşiktaş'ta Cenk Tosun belirsizliği! Sergen Yalçın'dan sürpriz 11 tercihi...
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