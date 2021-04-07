Beşiktaş'ta Cenk Tosun belirsizliği! Sergen Yalçın'dan sürpriz 11 tercihi...

Kasımpaşa yenilgisinin şokunu atlatan lider Beşiktaş, bugün evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Siyah-beyazlı ekip, rakibinden 3 puan alıp tekrar çıkışa geçmeyi hedeflerken Cenk Tosun'un ilk Kovid-19 testi negatif çıktı. Karantina süreci dün gece dolan yıldız futbolcu, TFF protokolü gereği bugün ikinci kez teste girecek. Yine negatif sonuç çıkması halinde Alanyaspor karşısında forma giyebilecek.
Yaşadığı sakatlık sonrası, Kovid-19'a yakalanan 29 yaşındaki forvetin uzun süredir sahada yer almaması teknik heyeti düşündürüyor. Sergen Yalçın'ın bu konudaki kararını maç öncesi vermesi bekleniyor. 11 gündür saha antrenmanı yapmayan Cenk Tosun'un, deneyimli hoca ile yaptığı görüşmede, "Kendimi iyi hissediyorum, oynamaya hazırım" dediği belirtildi.
51 GÜNDÜR FORMAYA HASRET
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun, iki kez siyah-beyazlı formayı giydi. 15 Şubat'ta ligde oynanan Gençlerbirliği maçında iki gol atan ancak sakatlık yaşayan yıldız futbolcu, tam sahalara dönecekken Kovid-19'a yakalandı. Cenk, 51 gündür formasına hasret.
GHEZZAL DÖNDÜ!
Beşiktaş, Kasımpaşa maçında özellikle kanat organizasyonlarında büyük sorun yaşamıştı. Teknik heyet, bu sorunu cezası sona eren Rachid Ghezzal'ı sağ, sonradan oyuna giren Gökhan Töre'yi de sol kanada çekerek çözmenin hesaplarını yapıyor.
ROSIER YERİNE
Ghezzal'ın 11'e dahil olmasıyla birlikte Kasımpaşa karşılaşmasına sağ açıkta başlayan Valentine Rosier, asıl mevkisi olan sağ beke geri dönüş yapacak. Sol kanattaki performansı büyük hayal kırıklığı yaratan Kevin N'Koudou ise yeniden yedek soyunacak.
MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Mensah, Gökhan, (Cenk) Larin
ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Fatih, Moubandj,e Tayfur, Siopis, Berkan, Kadzior, Salih, Davidson, Mustafa
BEŞİKTAŞ CAS'A BAŞVURDU
UEFA, vadesi geçmiş borçları gerekçesiyle Beşiktaş'a 2021-22 sezonunda Avrupa'dan elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyma cezası vermişti. Ancak siyah-beyazlı kulübün verilen karar için CAS'a başvuru yapabileceği belirtilmişti. Beşiktaş dün, yasal süreç içinde CAS'a başvurulduğunu duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada, "İsviçre'deki Court of Arbitration for Sport-CAS nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmıştır" denildi.
RIDVAN YILMAZ GÖREV BAŞINA
Üst üste forma şansı bulan Fabrice N'Sakala, bu fırsatları iyi değerlendiremedi. Kongolu futbolcunun bugünkü Alanyaspor maçında yedek kulübesine çekilmesi, Rıdvan Yılmaz'ın ise yeniden 11'e dönmesi bekleniyor.
Özellikle ikinci devre başında yaşadığı sakatlığa kadar alkış alan performanslara imza atan Rıdvan, sakatlık sonrası sahalara istediği dönüşü yapamamıştı. A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası kadrosuna adını yazdırmayı arzu eden Rıdvan'ın bir hayli hırslı olduğu belirtildi.
STOPERE ADAY ARDA
Beşiktaş'ın, Gençlerbirliği forması giyen Arda Kızıldağ ile ilgilendiği öğrenildi. 22 yaşındaki stoperin eski hocası Mustafa Kaplan, yaptığı açıklamada "Arda'yı Beşiktaş çok istiyor. Sezon sonunda yüksek ihtimalle bu transfer gerçekleşecek" dedi.