Beşiktaş'ta Cenk Tosun belirsizliği! Sergen Yalçın'dan sürpriz 11 tercihi...

51 GÜNDÜR FORMAYA HASRET

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun, iki kez siyah-beyazlı formayı giydi. 15 Şubat'ta ligde oynanan Gençlerbirliği maçında iki gol atan ancak sakatlık yaşayan yıldız futbolcu, tam sahalara dönecekken Kovid-19'a yakalandı. Cenk, 51 gündür formasına hasret.