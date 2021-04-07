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Giriş Tarihi: 7.4.2021 20:46

'ta şoku! Erzurumspor maçında...

İHA
Beşiktaş'ta Josef de Souza şoku! Erzurumspor maçında...

'in 33. haftasında 'ın 'u 3-0 mağlup ettiği maçta sarı kart gören , hafta sonunda oynanacak olan maçında cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Josef de Souza cezalı duruma düştü. Brezilyalı futbolcu, karşılaşmanın 74. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kartla cezalandırılırken, hafta sonunda oynanacak olan BB Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Bu sezon 10. haftadaki Fenerbahçe derbisinde, 17. haftadaki Çaykur Rizespor mücadelesinde ve 25. haftadaki Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart gören ve sınırda olan Josef, Alanyaspor önünde de sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

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Beşiktaş'ta Josef de Souza şoku! Erzurumspor maçında...
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