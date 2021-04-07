Bulut esintileri!

Milli takımlarında olan futbolcular ve Kovid-19 vakaları nedeniyle talebeleriyle uzun süreli vakit geçiremeyenDenizlispor'dan 3 puanı aldı. Ancak mücadele ve istatistikler selefi Erol Bulut'tan farklı olmadı.döneminden alıştığımız 4-1-4- 1 ve 4-2-3-1'lik anlayışlarla mücadele edilerken, istatistiklerde de benzerlikler ortaya çıktı., Bulut döneminde yüzde 82.1'lik pas başarı yüzdesi yakaladı.şutunda 2 isabet bulan sarılacivertliler, şut sayısı ortalamasınışut karnesi de 5,4'ten 2'ye geriledi.takımı, 37 ortasının 27'sini adrese gönderemezken,FENERBAHÇE'NIN Süper Lig'de yarın karşılaşacağı Yeni Malatyaspor'da, Koronavirüs vakaları giderek artıyor. Sarı-siyahlı kulüp dün, 2 futbolcu ve 2 çalışanının Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Böylece Malatya ekibindeki devam eden vaka sayısı 8'e yükseldi. Koronavirüs'e yakalanan kişilerin, tedavilerinin sürdüğü de açıklandı.