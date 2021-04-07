Bulut esintileri!

Milli takımlarında olan futbolcular ve Kovid-19 vakaları nedeniyle talebeleriyle uzun süreli vakit geçiremeyen Emre Belözoğlu, Denizlispor'dan 3 puanı aldı. Ancak mücadele ve istatistikler selefi Erol Bulut'tan farklı olmadı. İştemadde madde Belözoğlu'nun takımı: BULUT döneminden alıştığımız 4-1-4- 1 ve 4-2-3-1'lik anlayışlarla mücadele edilerken, istatistiklerde de benzerlikler ortaya çıktı. KANARYA, Bulut döneminde yüzde 82.1'lik pas başarı yüzdesi yakaladı. Bu değerönceki akşam da yüzde 81 oldu. 4 20 şutunda 2 isabet bulan sarılacivertliler, şut sayısı ortalamasını 11'den 20'ye yükseltti. İSABETLİ şut karnesi de 5,4'ten 2'ye geriledi. BELÖZOĞLU'NUN takımı, 37 ortasının 27'sini adrese gönderemezken, burada da Bulutdöneminin ilk haftalarını akıllara getirdi.
YENİ MALATYA'DA VAKA SAYISI 8 OLDU
FENERBAHÇE'NIN Süper Lig'de yarın karşılaşacağı Yeni Malatyaspor'da, Koronavirüs vakaları giderek artıyor. Sarı-siyahlı kulüp dün, 2 futbolcu ve 2 çalışanının Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Böylece Malatya ekibindeki devam eden vaka sayısı 8'e yükseldi. Koronavirüs'e yakalanan kişilerin, tedavilerinin sürdüğü de açıklandı.