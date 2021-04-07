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Giriş Tarihi: 7.4.2021

Çifte onayla Cenk edecek

Çifte onayla Cenk edecek

Alanyaspor karşılaşmasında oynamak isteyen 29 yaşındaki golcü, TFF protokolü gereği tekrar Kovid-19 testine girecek. Ancak ’ı, talebesinin maç eksiği düşündürüyor

Kasımpaşa yenilgisinin şokunu atlatan lider Beşiktaş, bugün evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Siyah-beyazlı ekip, rakibinden 3 puan alıp tekrar çıkışa geçmeyi hedeflerken Cenk Tosun'un ilk Kovid-19 testi negatif çıktı. Karantina süreci dün gece dolan yıldız futbolcu, TFF protokolü gereği bugün ikinci kez teste girecek. Yine negatif sonuç çıkması halinde Alanyaspor karşısında forma giyebilecek. Yaşadığı sakatlık sonrası, Kovid-19'a yakalanan 29 yaşındaki forvetin uzun süredir sahada yer almaması teknik heyeti düşündürüyor. Sergen Yalçın'ın bu konudaki kararını maç öncesi vermesi bekleniyor. 11 gündür saha antrenmanı yapmayan Cenk Tosun'un, deneyimli hoca ile yaptığı görüşmede, "Kendimi iyi hissediyorum, oynamaya hazırım" dediği belirtildi.

51 GÜNDÜR FORMAYA HASRET
BEŞİKTAŞ'IN ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun, iki kez siyah-beyazlı formayı giydi. 15 Şubat'ta ligde oynanan Gençlerbirliği maçında iki gol atan ancak sakatlık yaşayan yıldız futbolcu, tam sahalara dönecekken Kovid-19'a yakalandı. Cenk, 51 gündür formasına hasret.

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