Çifte onayla Cenk edecek

Kasımpaşa yenilgisinin şokunu atlatan lider Beşiktaş, bugün evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Siyah-beyazlı ekip, rakibinden 3 puan alıp tekrar çıkışa geçmeyi hedeflerken Cenk Tosun'un ilk Kovid-19 testi negatif çıktı. Karantina süreci dün gece dolan yıldız futbolcu, TFF protokolü gereği bugün ikinci kez teste girecek.Yaşadığı sakatlık sonrası, Kovid-19'a yakalanan 29 yaşındaki forvetin uzun süredir sahada yer almaması teknik heyeti düşündürüyor.11 gündür saha antrenmanı yapmayan Cenk Tosun'un, deneyimli hoca ile yaptığı görüşmede, "Kendimi iyi hissediyorum, oynamaya hazırım" dediği belirtildi.BEŞİKTAŞ'IN ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun, iki kez siyah-beyazlı formayı giydi. 15 Şubat'ta ligde oynanan Gençlerbirliği maçında iki gol atan ancak sakatlık yaşayan yıldız futbolcu, tam sahalara dönecekken Kovid-19'a yakalandı. Cenk, 51 gündür formasına hasret.