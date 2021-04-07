Ekonomisi futbolundan iyi!

Sahada üst üste kötü sonuçlar alan G.Saray’da bazı oyuncuların kasaları ise doldu! Takımın ‘ekonomisti’ Babel’in 3 Şubat’ta ‘Bitcoin alın’ tavsiyesine uyan isimler, primden aldıklarının fazlasını saha dışında kazandı
Galatasaray'da yönetim, takımı motive etmek için Hatayspor maçına 1 milyon TL galibiyet primi koysa da sarıkırmızılılar, ilk golü yediği bir maçta daha teslim bayrağını çekti. 50 milyon Euro maliyetleligin en pahalı takımı olan sarı-kırmızılı futbolcuların son dönemde saha dışında yaptıkları yatırımlar sayesinde ise ciddi paralar kazandığı ortaya çıktı. ABD'de önemligayrimenkul yatırımları olanve kripto para dünyasınıyakından takip eden RyanBabel'in, dijital para birimi Bitcoin konusunda takım arkadaşlarına tavsiyede bulunduğu ortaya çıktı.
TÜM TAKIMIN MALİ DANIŞMANI!
Hollandalı oyuncuyu dinleyen bazı futbolcular da Galatasaray'da sezon boyunca kazandıkları primlerin fazlasını bir ayda kripto paradan elde etti. 34 yaşındaki futbolcu, 3 Şubat'ta sosyal medya hesabından "Bitcoin satınalmak içinbeklemeyin. Bitcoin satın alın vebekleyin'' mesajını yazmıştı. Deneyimli oyuncu ve onu dinleyen arkadaşları, saha dışında işleri yoluna koyarken, saha içindeki durum ise farklı. SüperLig'de son 5 haftadatoplam 11 puan kaybedenGalatasaray, 3. sıraya geriledive şampiyonluk şansınıçok zora soktu.
8.5 MİLYON € BABEL, G.Saray'a 2.5 milyon Euro imza parası ve yıllık 2 milyonEuro garanti ücret karşılığında 3 yıllık imza atmıştı. Hollandalı, primler hariç Aslan'dan toplam 8.5milyon Euro kazanacak.