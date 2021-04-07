Emre Akbaba isyan etti! O iddialarına yalanlama...

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Emre Akbaba, hakkında çıkan haberlere açıklık getirerek yönetimden imza parası istediğine dair iddiaları yalanladı.
Emre Akbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sezon başından beri taraftarın önüne atıldım. Bu haberlere gülüp geçiyorum. Galatasaray için yaptığım maddi fedakarlıklar inanın gazetede çıkanların çok daha fazlası. Bu kulüp için savaşırken iki defa ayağımı sahada bıraktım. Zamanı gelince herkes görecek kimin ne talep ettiğini. Şimdi lütfen müsaade edin de büyük hedefimize odaklanalım." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı ekipte sözleşmesinin son yılını geçiren 28 yaşındaki Emre, henüz Galatasaray ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadı.
2018 yazında 4 milyon euro bonservis bedeliyle Alanyaspor'dan transfer edilen Emre, bu sezon 22 maçta 2 gol ve 3 asist katkısı sağladı. Galatasaray kariyerinde sakatlıklarla boğuşan Yıldız futbolcu, toplamda ise 62 maçta 11 gol atıp 8 asist yaptı.
İşte Emre Akbaba'nın paylaşımı;