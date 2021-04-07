Emre Akbaba isyan etti! O iddialarına yalanlama...

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Emre Akbaba, hakkında çıkan haberlere açıklık getirerek yönetimden imza parası istediğine dair iddiaları yalanladı.

Emre Akbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sezon başından beri taraftarın önüne atıldım. Bu haberlere gülüp geçiyorum. Galatasaray için yaptığım maddi fedakarlıklar inanın gazetede çıkanların çok daha fazlası. Bu kulüp için savaşırken iki defa ayağımı sahada bıraktım. Zamanı gelince herkes görecek kimin ne talep ettiğini. Şimdi lütfen müsaade edin de büyük hedefimize odaklanalım." ifadelerini kullandı.