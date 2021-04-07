Fikstüre bakmayın!

Denizli maçında beni mutlu eden gösterilen özveriydi. Bu oyunu geliştireceğimize inanıyorum. Şu aşamada fikstüre ve puan durumuna bakmanızı asla istemiyorum Maç maç düşüneceğiz. Önümüzde çok zorlu bir Yeni Malatya karşılaşması var. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Fikstürü ve yerimizi sezon sonu değerlendiririz
Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, zor da olsa 3 puanla geçilenDenizlispor maçınınardından futbolcularınatek tek teşekkür etti. İlk karşılaşmasından galibiyetle ayrılmasının kendisi açısından hayli önemli olduğunun altını çizen genç teknik adam, "Teknik-taktiğin dışındaherkes fazlasıyla özveri gösterdi.Beni asıl mutlu eden şeybuydu" diye konuştu.
RAKİBE DAHA YAKIN OYNAYACAĞIZ
TAKIM olarak hâlâ sorunlarının bulunduğunu belirten Belözoğlu, "Final haftalarındayız. Hemkazanmak hem de bir şeyleri yenidenoturtmak zorundayız. Belkiistediğimiz seviyede değiliz. Ama bu oyunun gelişeceğine inanıyorum. Daha fazla yakın oynayarak güzelfutbolla kazanmaya devam etmekhepimizin ortak temennisi" dedi.
SEZON SONUNDA MUHASEBEMİZİ YAPARIZ
BELÖZOĞLU, fikstür ve puan durumu konusunda takım olarak asla konuşmayacaklarının altını çizerek "Maç maç düşüneceğiz. Önümüzdeçok zorlu bir Yeni Malatyakarşılaşması var. Kazanmak için herşeyi yapacağız. Aldığımız puanı, bitirdiğimiznoktayı sezon sonunda masayayatırırız. O zaman camia olarak muhasebeyiyaparız" ifadelerini kullandı.
TEKNİK DİREKTÖR EMRE BELÖZOĞLU İÇİN SABAH SPOR YAZARLARI NE DEDİ?
MURAT ÖZBOSTAN Bir maçla hocaya dair bir şey söylemek doğru değil. F.Bahçe zor kazandı ama final gibi bir maçtan 3 puan aldı. Böyle görmek lazım. Emre Belözoğlu'nun oyuncularının çoğu Milli Takım'da,bir kısmı karantinadaydı. Tam bir diziliş ya da taktik değişikliği yapmak bu şartlarda kolay değil. Zaman lazım.
ÖMER ÜRÜNDÜL Belözoğlu'nun ilk maçıydı ve kesin bir fikir sahibi olmak için en az 3 karşılaşmada ne yapacağını görmek gerek. Takımda öyle bir ciddi sorun varki onu onarmak hiç kolay değil. Nedir o? İleri uçtaki oyuncular. Osayi'den beklenen gelişme gelmedi, aksine düşüş var. Samatta gol attı ama başka icraatı yok. Valencia da birkaç parlama ile idare ediyor. Bütün sorun burada,alternatifi de yok.
GÜRCAN BİLGİÇ Çok akıllı davrandı. Geçmiş sistemle fazla oynamadansadece görevleri değiştirerek birfarklılık yaratmaya çalıştı. En doğru tarzı takımınıntaktik disiplinden uzaklaşmamasıydı. O golüatacaklarını biliyorlardı, önemli olan yemedendevam etmeleriydi. Israrla denediler. Acele etmediler,panik yapmadılar. Maçtabelki muhteşem oynamadılar ama psikolojikeşiği yara almadan geçtiler.
ALİ GÜLTİKEN Zor bir süreç. Şansı, iki rakibinin de kaybettiği haftada Fenerbahçe'nin başında çıkmasıydı. Oyun belki çok iyi seviyede değil ama kazanma mecburiyetinde olduğu bir maçı geçerek olumlu bir adım attı. Bu tür ciddi krizdönemlerinde taktik, sistem vs. gibi şeylerin çokönemi olmaz. Önemli olan kazanmaktır. Pozitif bir başlangıç yaptı.
BÜLENT TİMURLENK Kramponlarını astığında hedefini sportif direktörlük olarak belirleyen Emre Belözoğlu, teknik direktörlüğe gelecek sezon devam eder mi bundan emin değilim. Son bir yılda taşın altına en fazla elini koyan adam olduğundan hoca ayrılığında da sorumluluğu kimseye bırakmadı. Oyun bilgisi, rakip analiz,bunlar onun ezberinde. Ama insan grubunuyönetmek ayrı bir tecrübe ister. Bir yerden başlamak lazımdı. O da başladı.