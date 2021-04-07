Fikstüre bakmayın!

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu,İlk karşılaşmasından galibiyetle ayrılmasının kendisi açısından hayli önemli olduğunun altını çizen genç teknik adam,diye konuştu.TAKIM olarak hâlâ sorunlarının bulunduğunu belirten Belözoğlu,Ama bu oyunun gelişeceğine inanıyorum." dedi.BELÖZOĞLU, fikstür ve puan durumu konusunda takım olarak asla konuşmayacaklarının altını çizerekifadelerini kullandı.maçla hocaya dair bir şey söylemek doğru değil. F.Bahçe zor kazandı ama final gibi bir maçtan 3 puan aldı. Böyle görmek lazım. Emre Belözoğlu'nun oyuncularınınTam bir diziliş ya da taktik değişikliği yapmak bu şartlarda kolay değil.ilk maçıydı ve kesin bir fikir sahibi olmak için en az 3 karşılaşmada ne yapacağını görmek gerek.Nedir o? İleri uçtaki oyuncular. Osayi'den beklenen gelişme gelmedi, aksine düşüş var. Samatta gol attı ama başka icraatı yok. Valencia da birkaç parlama ile idare ediyor.akıllı davrandı.En doğru tarzı takımınıntaktik disiplinden uzaklaşmamasıydı. O golüatacaklarını biliyorlardı, önemli olan yemedendevam etmeleriydi. Israrla denediler. Acele etmediler,panik yapmadılar. Maçtabelki muhteşem oynamadılar amabir süreç. Şansı, iki rakibinin de kaybettiği haftada Fenerbahçe'nin başında çıkmasıydı. Oyun belki çok iyi seviyede değil ama kazanma mecburiyetinde olduğu bir maçı geçerek olumlu bir adım attı.Pozitif bir başlangıç yaptı.astığında hedefini sportif direktörlük olarak belirleyenteknik direktörlüğe gelecek sezon devam eder mi bundan emin değilim. Son bir yılda taşın altına en fazla elini koyan adam olduğundan hoca ayrılığında da sorumluluğu kimseye bırakmadı.Bir yerden başlamak lazımdı. O da başladı.