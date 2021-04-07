Galatasaray haberleri... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin 1959 sonrası şampiyonluklar için TFF'ye yaptığı başvuruyla ilgili olarak Fenerbahçe ve başkan Ali Koç'la ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları...
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fenerbahçe doğru yönetilmiyor
"Fenerbahçe, Denizlispor'u yendi iki gündür suskunlar. 2 tane tıfıl yönetici. Akıl yaşta değil baştadır. Tarihten uzak insanlar, iflas etmiş tüccarlar. Dün bir kazandılar, 2 gün sustular. Bir gün 1 tane tarihçi çıkarsınlar. Muhatap almam. Seviyemiz uygun değil. Bazı şampiyonluklarımızı himmet, himmet ne demekse. Dua diyorlar. Sen niye kendine dua ettirmiyorsun.
"ALİ BEY'İ İKNA MI EDECEĞİM?"
Sevgili Fenerbahçe taraftarından özür dilerim. Hepsi benim için değerli ama takımları doğru yönetilmiyor. Ben Ali Bey'i ikna mı edeceğim? Ali Bey benim konuşmamla ikna olacaksa konuşurum. Kendisine geçmiş olsun mesajımı ilettim. Biz düşman değiliz. Beni ikna edebilir mi? Bir tane tarihçi çıkardılar mı? Kendi yazdıkları metne deklare ettiler mi? Ben anlamıyorum. Beni ikna edemez. Korkarım, 1 şampiyonlukları eksilir şu andakinden.
"FENERBAHÇE'NİN BAŞVURUSUNUN İÇERİĞİNDEN HABERİMİZ YOK"
Akıl yaşta değil başta. Sırf aileyle olmaz. Bilmiyorsan google'a bakacaksın. Ben bunu anlamıyorum. Eğitimi isterse Antarktika'da al, dünyanın en iyi üniversitesinde al. Bak bari, google'a al. Kesip yarısını alıyorsun, ben hırsızım diye bar bar bağırıyorsun. Biz Antep'te Adana'da biri Fenerbahçeli olunca 'Ya sen nasıl Fenerli oldun?' derdik. Şaka tabi ki. Fenerbahçe'nin başvurusunun içeriğinden haberimiz yok. Kulüpler Birliği'nde onaylamadığım, onaylayamayacağım kararlar alındı. Bazı takımlar lehine alınıyor. 21 kulübün tam ittifak ettiği şeyler olmalı. Adı birlik. Birlik yok."
"FATİH TERİM MÜTHİŞ MUTLU"
Mustafa Cengiz, Fatih Terim'le ilgili gelen bir soruya ise "Fatih Bey ile hiçbir problemimiz yok. Hocamız, teknik adam olarak çok gezdi. Müthiş mutlu" cevabını verdi.