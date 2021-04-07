



"ALİ BEY'İ İKNA MI EDECEĞİM?"

Sevgili Fenerbahçe taraftarından özür dilerim. Hepsi benim için değerli ama takımları doğru yönetilmiyor. Ben Ali Bey'i ikna mı edeceğim? Ali Bey benim konuşmamla ikna olacaksa konuşurum. Kendisine geçmiş olsun mesajımı ilettim. Biz düşman değiliz. Beni ikna edebilir mi? Bir tane tarihçi çıkardılar mı? Kendi yazdıkları metne deklare ettiler mi? Ben anlamıyorum. Beni ikna edemez. Korkarım, 1 şampiyonlukları eksilir şu andakinden.