Galatasaray'a müjde! Mustafa Cengiz Kemerburgaz projesinde 6 saha yapılacağını açıkladı...

Galatasaray haberleri... Galatasaray, Kemerburgaz'daki araziye kamp tesisi kuracak. Başkan Mustafa Cengiz, canlı yayında merak edilen soruları cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkürlerini ileten Cengiz, bu projenin Galatasaray için çok değerli olduğunu aktardı.

KEMERBURGAZ BİTENE KADAR FLORYA!

Galatasaray'da uzun süredir durumu merak edilen Kemerburgaz projesi sonunda hayata geçiyor. Aynı arazideki ruhsatı iptal edilen madencilik firması, tahliye işlemlerine başladı ve sarı-kırmızılı kulübün önünde hukuki engel kalmadı.

Florya'nın yaklaşık iki katı büyüklüğünde olan 140 dönümlük Kemerburgaz arazisine Galatasaray Futbol Takımı ve altyapısı iki yıl içinde taşınacak. Nizami ölçülerde yapılacak 6 futbol sahası ile A Takım'ın sakatlık riski minimum düzeye indirilecek. Aslantepe'ye sadece 8 km ve 8 dakika uzaklıkta olan bu tesis sayesinde maç günleri stada ulaşım sorunu tamamen ortadan kalkacak.

Kemerburgaz'a yapılacak kamp tesisi için sarı-kırmızılı kulübün kasasından para çıkmayacak ve sponsorlarla bu proje bitirilecek. Kemerburgaz A'dan Z'ye hazır olana kadar Galatasaray Florya'dan çıkmayacak.