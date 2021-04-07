Gençlerbirliği Yılmaz Vural'ın Erzurumspor'u karşısında üç puan arıyor! (CANLI)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

15. dakikada Emrah Başsan, sağ kanatta korner bayrağına yakın noktadan kazanılan serbest vuruşta ortasını ceza sahasına yaptı. Hasan Hatipoğlu'nun kafa vuruşunda top auta gitti.

23. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Nordfeldt, topu kornere çeldi.

29. Gençlerbirliği öne geçti. Candeias'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte boş durumda olan Sandro Lima, topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0

43. dakikada hakem Suat Arslanboğa, Emrah Başsan'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı verdi. 45. dakikada Aatif'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleciden dönen topu Cenk Ahmet Alkılıç tamamladı ve topu filelerle buluşturdu. Pozisyonu ekrandan izleyen Suat Arslanboğa, ceza sahası ihlali nedeniyle penaltının tekrarlanmasını istedi.

45+3. dakikada yeniden beyaz noktaya gelen Aatif'in vuruşunda soluna gelen topu kurtaran kaleci Nordfeldt, penaltıda bir kez daha başarılı oldu.