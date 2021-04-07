Gençlerbirliği Yılmaz Vural'ın Erzurumspor'u karşısında üç puan arıyor! (CANLI)

Gençlerbirliği ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasındaki karşılaşma beIN SPORT 2 kanalından canlı olarak ekranlara geliyor. Özcan Bizati ve Yılmaz Vural'ın ilk 11'leri de belli oldu. Gençlerbirliği'nde Gıovanni Sio, uzun süre sonra maç kadrosunda yer aldı. Yılmaz Vural da forvette El Kabır'e şans verdi.
GENÇLERBİRLİĞİ 1 - 0 ERZURUMSPOR
29' Sandro Lima
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
15. dakikada Emrah Başsan, sağ kanatta korner bayrağına yakın noktadan kazanılan serbest vuruşta ortasını ceza sahasına yaptı. Hasan Hatipoğlu'nun kafa vuruşunda top auta gitti.
23. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Nordfeldt, topu kornere çeldi.
29. Gençlerbirliği öne geçti. Candeias'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte boş durumda olan Sandro Lima, topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0
43. dakikada hakem Suat Arslanboğa, Emrah Başsan'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı verdi. 45. dakikada Aatif'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleciden dönen topu Cenk Ahmet Alkılıç tamamladı ve topu filelerle buluşturdu. Pozisyonu ekrandan izleyen Suat Arslanboğa, ceza sahası ihlali nedeniyle penaltının tekrarlanmasını istedi.
45+3. dakikada yeniden beyaz noktaya gelen Aatif'in vuruşunda soluna gelen topu kurtaran kaleci Nordfeldt, penaltıda bir kez daha başarılı oldu.
GENÇLERBİRLİĞİ
NORDFELDT, JOHANSSON, ARDA, MUSTAFA AKBAŞ, HALİL İBRAHİM, PIRIS, SONER, CANDEIAS, MURAT YILDIRIM, SEFA YILMAZ, SANDRO LIMA
Yedekler: Ubeyd, Dıego Angelo, Furman, Stancu, Srdan, Sıo, Ömürcan, Mugnı, Ayıte, Polomat
ERZURUMSPOR
SZUMSKI, MURAT UÇAR, DA COSTA, HASAN HATİPOĞLU, SCHWECHLEN, OMOLO, BOUMAL, EMRAH BAŞSAN, CENK AHMET, AATIF, EL KABIR
Yedekler: Göktuğ, Butko, Gökhan Kardeş, Zakarya, Rahman Buğra Çağıran, Osman Çelik, Obertan, Darri, Gomes, Oltan Karakullukçu