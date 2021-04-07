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Giriş Tarihi: 7.4.2021

Göz Göz kendine geldi

Göz Göz kendine geldi

Halil ve Ndiaye’nin ikinci yarıdaki golleri ile İzmir ekibi zafere ulaşırken, Rizespor ile ilk yenilgisini yaşadı

Göztepe sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek kötü günlere nokta koydu. Son 3 haftada sadece 1 puan alabilen İzmir ekibi, 56. dakikada Halil Akbunar'ın golü ile perdeyi açtı. 77'de korner atışı sonrası yaşanan karambolde Cherif Ndiaye topu ağlara gönderip durumu 2-0'a taşıdı. 90'da ise kırmızı kart çıktı! Rize kalecisi Gökhan Akkan, hakeme itirazı sonrasında kırmızı kart görürken oyuncu değişiklik hakkı biten konuk takımda eldivenleri Tunuslu savunmacı Meriah giydi. Skor değişmezken Çaykur Rize, teknik direktör Bülent Uygun ile 4. maçında yenilgi ile tanıştı.

Halil Akbunar coştu bir kere!
Halil bu sezon ligde 9. kez ağları sarsarken, 7 defa da asiste imza atıp bu sezon 16 gole doğrudan katkı yaptı.

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Göz Göz kendine geldi
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