Göz Göz kendine geldi

Göztepe sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek kötü günlere nokta koydu. Son 3 haftada sadece 1 puan alabilen İzmir ekibi,90'da ise kırmızı kart çıktı! Rize kalecisi Gökhan Akkan, hakeme itirazı sonrasında kırmızı kart görürken oyuncu değişiklik hakkı biten konuk takımda eldivenleri Tunuslu savunmacı Meriah giydi. Skor değişmezken Çaykur Rize, teknik direktör Bülent Uygun ile 4. maçında yenilgi ile tanıştı.Halil bu sezon ligde 9. kez ağları sarsarken, 7 defa da asiste imza atıp bu sezon 16 gole doğrudan katkı yaptı.