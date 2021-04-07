Göz Göz kendine geldi

Halil ve Ndiaye’nin ikinci yarıdaki golleri ile İzmir ekibi zafere ulaşırken, Rizespor Bülent Uygun ile ilk yenilgisini yaşadı
Göztepe sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek kötü günlere nokta koydu. Son 3 haftada sadece 1 puan alabilen İzmir ekibi, 56. dakikada Halil Akbunar'ın golüile perdeyi açtı. 77'de korner atışı sonrasıyaşanan karambolde Cherif Ndiayetopu ağlara gönderip durumu2-0'a taşıdı. 90'da ise kırmızı kart çıktı! Rize kalecisi Gökhan Akkan, hakeme itirazı sonrasında kırmızı kart görürken oyuncu değişiklik hakkı biten konuk takımda eldivenleri Tunuslu savunmacı Meriah giydi. Skor değişmezken Çaykur Rize, teknik direktör Bülent Uygun ile 4. maçında yenilgi ile tanıştı.
Halil Akbunar coştu bir kere!
Halil bu sezon ligde 9. kez ağları sarsarken, 7 defa da asiste imza atıp bu sezon 16 gole doğrudan katkı yaptı.