Hatay Gümrük’te kaldı!

G.SARAY galibiyeti ile sükse yapan Atakaş Hatayspor, İstanbul deplasmanında Karagümrük'e diş geçiremedi: 0-1. Mücadelenin ilk yarısında iki takım da rakip kaleye gitmekte zorlanırken, ikinci devrede ev sahibi oyunu yönlendiren taraf oldu.Sezonun ilk yarısındaki mücadeleden Hatayspor 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor, bu sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu 3. maçında da1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.