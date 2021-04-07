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Giriş Tarihi: 7.4.2021

Hatay Gümrük’te kaldı!

Hatay Gümrük’te kaldı!
G.SARAY galibiyeti ile sükse yapan Atakaş Hatayspor, İstanbul deplasmanında Karagümrük'e diş geçiremedi: 0-1. Mücadelenin ilk yarısında iki takım da rakip kaleye gitmekte zorlanırken, ikinci devrede ev sahibi oyunu yönlendiren taraf oldu. 61'de oyuna giren Polonyalı forvet Sobiech, 70'te sahneye çıkıp Karagümrük'ü öne geçiren golü kaydetti ve skoru ilan etti. Sezonun ilk yarısındaki mücadeleden Hatayspor 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

İSTANBUL'DA KAYIP!
Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor, bu sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu 3. maçında da galibiyet yüzü göremedi. 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

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Hatay Gümrük’te kaldı!
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