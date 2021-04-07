Hatay Gümrük’te kaldı!

G.SARAY galibiyeti ile sükse yapan Atakaş Hatayspor, İstanbul deplasmanında Karagümrük'e diş geçiremedi: 0-1. Mücadelenin ilk yarısında iki takım da rakip kaleye gitmekte zorlanırken, ikinci devrede ev sahibi oyunu yönlendiren taraf oldu. 61'de oyuna girenPolonyalı forvet Sobiech, 70'tesahneye çıkıp Karagümrük'üöne geçiren golü kaydetti veskoru ilan etti. Sezonun ilk yarısındaki mücadeleden Hatayspor 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
İSTANBUL'DA KAYIP!
Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor, bu sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu 3. maçında da galibiyetyüzü göremedi. 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.