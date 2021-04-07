İlk maçımız seyircili!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçı olan İtalya-Türkiye karşılaşmasının, seyircili oynanmasına karar verildi. 11 Haziran 2021'de başlayacak EURO 2020, 12 ülkenin ev sahipliğinde start alacak. UEFA, daha önce bu müsabakalarınseyircili olması gerektiğini belirtirken,kabul etmeyen ülkelerin ev sahipliğindençekilebileceklerini açıklamıştı. Dün ise İtalyan hükümetinin, mücadelelerin seyircili oynanması için görüş bildirdiği öğrenildi. 70 bin kişi kapasiteli Roma OlimpiyatStadyumu'ndaki İtalya-Türkiye maçınıizleyecek taraftar sayısının ise, daha sonraaçıklanacağı ancak tahminen 25 bin futbolseverintribünde olacağı ifade edildi. A Milli Takımımız'ın A Grubu'ndaki diğer rakipleri ise İsviçre, İtalya ve Galler. Ay-Yıldızlı ekibimiz 16 Haziran'da Galler, 20 Haziran'da da İsviçre ile Bakü'de karşılaşacak.