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Giriş Tarihi: 7.4.2021

İlk maçımız seyircili!

İlk maçımız seyircili!
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçı olan İtalya-Türkiye karşılaşmasının, seyircili oynanmasına karar verildi. 11 Haziran 2021'de başlayacak EURO 2020, 12 ülkenin ev sahipliğinde start alacak. UEFA, daha önce bu müsabakaların seyircili olması gerektiğini belirtirken, kabul etmeyen ülkelerin ev sahipliğinden çekilebileceklerini açıklamıştı. Dün ise İtalyan hükümetinin, mücadelelerin seyircili oynanması için görüş bildirdiği öğrenildi. 70 bin kişi kapasiteli Roma Olimpiyat Stadyumu'ndaki İtalya-Türkiye maçını izleyecek taraftar sayısının ise, daha sonra açıklanacağı ancak tahminen 25 bin futbolseverin tribünde olacağı ifade edildi. A Milli Takımımız'ın A Grubu'ndaki diğer rakipleri ise İsviçre, İtalya ve Galler. Ay-Yıldızlı ekibimiz 16 Haziran'da Galler, 20 Haziran'da da İsviçre ile Bakü'de karşılaşacak.

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İlk maçımız seyircili!
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