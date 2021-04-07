İlk maçımız seyircili!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçı olan İtalya-Türkiye karşılaşmasının, seyircili oynanmasına karar verildi. 11 Haziran 2021'de başlayacak EURO 2020, 12 ülkenin ev sahipliğinde start alacak.Dün ise İtalyan hükümetinin, mücadelelerin seyircili oynanması için görüş bildirdiği öğrenildi.A Milli Takımımız'ın A Grubu'ndaki diğer rakipleri ise İsviçre, İtalya ve Galler. Ay-Yıldızlı ekibimiz 16 Haziran'da Galler, 20 Haziran'da da İsviçre ile Bakü'de karşılaşacak.