Konyaspor sahasında Ankaragücü'nü ağırlıyor (CANLI)

Son 5 maçta 4 galibiyet alan Ankaragücü çıkışını sürdürmek istiyor. Son 2 maçını kazanan Konyaspor ise galibiyet serisini devam ettirmek amacında... Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Özgür Ertem yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy... VAR'da Mete Kalkavan, AVAR'da ise Tarık Ongun bulunuyor.