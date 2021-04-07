Konyaspor sahasında Ankaragücü'nü ağırlıyor (CANLI)

Süper Lig'in 33. haftası Konyaspor-Ankaragücü maçına sahne oluyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor. Maç öncesi Konyaspor 39 puanla 11, Ankaragücü ise 32 puanla 18. sırada bulunuyor. Konyaspor-Ankaragücü maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...
KONYASPOR 0 - 0 ANKARAGÜCÜ (İlk yarı sona erdi)
İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet Çalık, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi
Yedekler: Erten, Adil, Barış, Oğuz Kağan, Shengelia, Miya, Musa, Rahmanovic, Kravets, Daci
Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, Endri, İbrahim, Badji, Alper, Paintsil, Börven
Yedekler: Furkan, Erdi, Atila, Orkan, Lobzhanidze, Diousse, Ali Kaan, Voca, Geraldo, Emre
Son 5 maçta 4 galibiyet alan Ankaragücü çıkışını sürdürmek istiyor. Son 2 maçını kazanan Konyaspor ise galibiyet serisini devam ettirmek amacında... Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Özgür Ertem yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy... VAR'da Mete Kalkavan, AVAR'da ise Tarık Ongun bulunuyor.